Благотворительный спектакль «Обыкновенное чудо»

В конце апреля в городе произойдет настоящее чудо — не сказочное, а созданное людьми. На театральную сцену выйдут предприниматели, политики, общественные деятели Петербурга. В этот раз они станут актёрами — непрофессиональными, живыми, уязвимыми. И именно в этом — главная сила проекта: в смелости выйти за пределы привычных ролей ради поставленной цели.

Спектакль «Обыкновенное чудо» в постановке режиссера Павла Каштанова реализуется фондом из Оренбурга «Необыкновенное чудо» в рамках инициативы «НеАктёры». Людей из разных сфер объединяет любовь к искусству и желание поддержать тех, кто нуждается в помощи. Фонд уже 12 лет проводит благотворительные спектакли в родном Оренбурге. В Петербурге это будет вторая постановка. Спектакль 2025 года прошел на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» и собрал 3 миллиона рублей для поддержки строительства храма святой равноапостольной Нины на Авангардной улице.

В 2026 году все средства будут переданы благотворительной организации Студия Да, которая 18 лет создает пространство творчества и встречи для людей, оказавшихся в изоляции. Проект создает мультфильмы и проводит арт-терапевтические занятия с детьми и взрослыми в больницах, психоневрологических интернатах, социальных учреждениях — там, где особенно не хватает живого человеческого контакта. А также развивает арт-центр на Васильевском острове — место, где совместное творчество – это инструмент психологической поддержки и социализации.

Благотворительная цель спектакля в 2026 году — собрать 2 248 000 рублей.

Эта сумма даст возможность продолжить работу Студии Да до конца 2026 года, чтобы более 100 детей и взрослых получили возможность заниматься с педагогами студии.

Каждый билет — это вклад в регулярную поддержку тех, кому особенно необходимы внимание, забота и возможность творить.

Давайте сделаем «Обыкновенное чудо» вместе!