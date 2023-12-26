ента новостей

11:16
В Приморском районе задержали афериста, обманувшего 93-летнюю пенсионерку
11:08
В Центре молодёжного творчества и семейного досуга «Ф133» открылась новогодняя ярмарка
10:58
Эксперты рассказали, какие телефоны больше всех подвергаются атакам
10:53
В Парголово обокрали храм во имя святых мучеников младенцев Вифлеемских
01:31
СКА в Москве одержал важнейшую победу над «Динамо» со счётом 3:2, дубль сделал Михаил Воробьёв
01:03
Баскетбольный «Зенит» получил серьёзную оплеуху от «Локомотива-Кубани», проиграв краснодарцам с разницей в 20 очков
17:53
В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб 65-летний водитель «Форд Фьюжн»
17:38
Николай Харитонов – кандидат в президенты России от КПРФ спустя 20 лет, «Новые люди» выдвинули Владислава Даванкова
15:40
В Московском районе подростки напали на курьера службы доставки
14:35
Новые поезда начнут курсировать из Петербурга в Волосово
14:31
В Санкт-Петербурге участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать музеи
14:18
Для пациентов детской больницы № 2 провели «Парад Снегурочек»
13:02
В Орехово сcора подростков закончилась поножовщиной
12:38
В Пушкинском районе в ДТП пострадали двое детей
12:30
Пенсионер с улицы Белы Куна передал мошенникам более 2,2 млн рублей
12:23
В Стрельне задержали стрелка из травматического пистолета
10:30
Выставка малоизвестной работы Рериха после реставрации
10:26
В Купчино двое пассажиров устроили поножовщину в автобусе
10:18
На улице Седова стреляли по автобусу
20:42
Вратарь петербургского хоккейного «Динамо» Сергей Белов не пропустил в матче с «Норильском», а команда Владимира Крикунова выиграла – 3:0
20:24
Волейбольная «Ленинградка» не смогла оказать достойного сопротивления московскому «Динамо» в финале Кубка России: Ирина Капустина набрала 17 очков
20:09
В лобовом ДТП на Ям-Ижорском шоссе погибли оба водителя
16:06
Петербургский мини-футбольный клуб «Кристалл» дважды разгромлен «Синарой» из Екатеринбурга – 1:8 и 2:7
15:39
Волейбольное «Динамо-ЛО» легко победило в 12-м туре Суперлиги новоуренгойский «Факел», лидировавший на старте сезона–2023/2024
11:54
В Петербурге задержали подростков, нападавших на дворников
11:32
В Приморском районе мигрант на "Приоре" сбил 13-летнего мальчика
11:25
На Васильевском острове задержали рецидивиста обокравшего одной из коммерческих фирм
11:20
В Приморском районе женщина во время застолья порезала своего гостя
11:14
В Невском районе задержали двоих участников конфликта со стрельбой из «травмата»
23:15
Василий Глотов открыл счёт в нижегородском поединке СКА против «Торпедо», но дубль Белевича не позволил СКА победить
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Центре молодёжного творчества и семейного досуга «Ф133» открылась новогодняя ярмарка

В Центре молодёжного творчества и семейного досуга «Ф133» открылась новогодняя ярмарка

0
104
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Александр Бельский принял участие в благотворительной новогодней ярмарке

В Центре молодёжного творчества и семейного досуга «Ф133» открылась новогодняя ярмарка. Это благотворительное мероприятие, и все собранные средства будут направлены в фонд помощи детям "обыкновенное чудо". С мудрыми и искренними словами обратился к участникам председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

- Традиции благотворительности в Северной столице насчитывают уже не одно столетие. Прохладный климат города петербуржцы компенсируют светом и теплом своих сердец. От всех горожан выражаю искреннюю благодарность организаторам за эту замечательную акцию. Спасибо ребятам, создавшим эти прекрасные подарки. Вы сделали добро – и оно обязательно вернётся к вам в новом году. Благополучия вам и вашим близким. Пускай следующий год будет наполнен теплом и радостью, - сказал он.

Александр Бельский вручил присутствующим разнообразные сладкие подарки и с помощью куар-кода принял участие в акции. На ярмарке представлены изделия, созданные в течение дня на мастер-классах по изготовлению и росписи новогодних игрушек, поделок из картона и бумаги, а также варежек разной фактуры. Каждый посетитель имеет возможность выиграть "счастливый билет" и приобрести уникальные игрушки-поделки, чтобы помочь детям, оказавшимся в трудной ситуации.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-12-2022, 17:53
В Смольном вручили подарки детям с «Дерева желаний»
26-09-2022, 19:43
Александр Бельский выразил соболезнования родным и близким погибших в Ижевске
4-06-2023, 10:03
Православные Петербурга отмечают праздник Святой Троицы
28-11-2022, 13:53
Детям в больницах доставят подарки из «Коробки храбрости»
26-12-2014, 08:04
Ярмарка искусств
17-01-2023, 14:22
В Мариинском дворце открылась выставка к 80-летию прорыва блокады

Происшествия на дорогах

0
177
Вчера, 17:53
В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб 65-летний водитель «Форд Фьюжн»
0
128
Вчера, 12:38
В Пушкинском районе в ДТП пострадали двое детей
0
168
24-12-2023, 20:09
В лобовом ДТП на Ям-Ижорском шоссе погибли оба водителя
0
179
24-12-2023, 11:32
В Приморском районе мигрант на "Приоре" сбил 13-летнего мальчика
Наверх