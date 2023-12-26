В Центре молодёжного творчества и семейного досуга «Ф133» открылась новогодняя ярмарка. Это благотворительное мероприятие, и все собранные средства будут направлены в фонд помощи детям "обыкновенное чудо". С мудрыми и искренними словами обратился к участникам председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

- Традиции благотворительности в Северной столице насчитывают уже не одно столетие. Прохладный климат города петербуржцы компенсируют светом и теплом своих сердец. От всех горожан выражаю искреннюю благодарность организаторам за эту замечательную акцию. Спасибо ребятам, создавшим эти прекрасные подарки. Вы сделали добро – и оно обязательно вернётся к вам в новом году. Благополучия вам и вашим близким. Пускай следующий год будет наполнен теплом и радостью, - сказал он.

Александр Бельский вручил присутствующим разнообразные сладкие подарки и с помощью куар-кода принял участие в акции. На ярмарке представлены изделия, созданные в течение дня на мастер-классах по изготовлению и росписи новогодних игрушек, поделок из картона и бумаги, а также варежек разной фактуры. Каждый посетитель имеет возможность выиграть "счастливый билет" и приобрести уникальные игрушки-поделки, чтобы помочь детям, оказавшимся в трудной ситуации.