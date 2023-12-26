В Центре молодёжного творчества и семейного досуга «Ф133» открылась новогодняя ярмарка. Это благотворительное мероприятие, и все собранные средства будут направлены в фонд помощи детям "обыкновенное чудо". С мудрыми и искренними словами обратился к участникам председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
Александр Бельский вручил присутствующим разнообразные сладкие подарки и с помощью куар-кода принял участие в акции. На ярмарке представлены изделия, созданные в течение дня на мастер-классах по изготовлению и росписи новогодних игрушек, поделок из картона и бумаги, а также варежек разной фактуры. Каждый посетитель имеет возможность выиграть "счастливый билет" и приобрести уникальные игрушки-поделки, чтобы помочь детям, оказавшимся в трудной ситуации.
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