В Тихвине открылась выставка одного шедевра — портрет композитора кисти Ильи Репина

В Доме-музее Римского-Корсакова, расположенном в Тихвине, открылась уникальная выставка, посвященная одному из самых значительных произведений искусства — портрету великого композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова, написанному известным художником Ильей Репиным в 1893 году. Эта картина, которая является частью собрания Русского музея, была привезена в рамках проекта «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья». Тихвин, как место проведения этой выставки, имеет особое значение, поскольку именно здесь родился и провел свои детские годы великий композитор, чье творчество оказало огромное влияние на развитие русской музыки.

На открытии выставки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что в этом доме-музее особым образом ощущается присутствие Римского-Корсакова — человека, который был не только выдающимся композитором, но и глубоко мыслящей личностью. Он подчеркнул важность данного проекта, который направлен на то, чтобы искусство стало более доступным для людей, живущих в малых исторических городах Северо-Запада России. В рамках этой инициативы Русский музей планирует подбирать и привозить в различные населенные пункты художественные шедевры, которые имеют связь с местом и его выдающимися уроженцами или творцами.

Выставка портрета Римского-Корсакова в Тихвине продлится до 21 июня, и это отличная возможность для жителей и гостей города увидеть это произведение искусства в его историческом контексте. Портрет, написанный Репиным, не только отражает внешность композитора, но и передает его внутренний мир, создавая атмосферу глубокого погружения в его личность и творчество. Таким образом, проект «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья» не только популяризирует искусство, но и способствует сохранению культурного наследия, укрепляя связь между прошлым и настоящим.