Фестиваль «Гений места» на родине Римского-Корсакова в Тихвине

22 и 23 марта в Тихвине, родном городе Николая Андреевича Римского-Корсакова, состоятся первые события в рамках фестиваля «Гений места». Этот масштабный фестиваль объединяет музыкальные произведения, связанные с родинами великих русских композиторов. Он станет центральным событием в праздновании 180-летия со дня рождения Римского-Корсакова, которое продлится в течение всего театрального сезона Мариинского и Большого театров.

22 марта в Дворце культуры им. Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине прозвучит «Царская невеста» - девятая опера Римского-Корсакова. Это его третье обращение к исторической драматургии Льва Мея. Сюжет оперы основан на реальной истории третьей супруги Ивана Грозного, Марфы Собакиной, которая умерла всего через две недели после свадьбы. Однако опера не претендует на историческую достоверность. Драматург и композитор оживляют яркие характеры, предоставляя свои мотивации для действий главных героев. В исполнении оперы примут участие солисты Мариинского и Большого театров, а также хор и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под руководством Валерия Гергиева.

23 марта тихвинская публика сможет насладиться двумя дополнительными событиями, посвященными творчеству великого композитора. Вечером пройдет концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. Также состоится камерный концерт с участием солистов Мариинского и Большого театров. Эти мероприятия откроют новые горизонты сотрудничества Мариинского и Большого театров, поскольку коллектив Большого театра, вероятно, впервые выступит в Тихвине. Генеральный директор Большого театра и художественный руководитель - директор Мариинского театра, Валерий Гергиев, отмечает важность этих событий. Он подчеркивает, что силы Мариинского и Большого театров России впервые объединятся в городе Тихвине, на родине Римского-Корсакова. Это станет знаковым моментом в развитии российской музыкальной культуры и позволит публике насладиться выдающимися исполнениями произведений великого композитора.

Таким образом, фестиваль «Гений места» в Тихвине станет уникальным событием, объединяющим творчество Николая Андреевича Римского-Корсакова, его родину и великие русские театры. Он позволит публике окунуться в мир музыки и искусства, насладиться великолепными выступлениями солистов и оркестров, а также открыть новые грани сотрудничества между Мариинским и Большим театрами.