В Петербурге здание Володарского (Невского) райсовета признали региональным памятником

Распоряжением Комитета по государственному охране памятников истории и культуры (КГИОП) было принято важное решение о включении здания Володарского (Невского) райсовета, расположенного по адресу проспект Обуховской Обороны, дом 163, литера А, в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Это событие подчеркивает значимость данного здания в контексте культурного и исторического наследия региона.

Исторический контекст данного здания начинается с периода после революции 1917 года, когда был образован Невско-Обуховский район в Петрограде, который впоследствии был включен в состав города. В 1920-х годах село, известное как Фарфоровый завод, было переименовано в село Володарское. Вскоре и сам Невско-Обуховский район также получил новое имя — Володарский. Этот процесс переименования символизировал изменение в социальной и политической жизни страны, а также отражал стремление к созданию новых административных единиц.

В этот период, в рамках нового градостроительного планирования, были выделены три ключевых района для жилищного строительства. Это были: Московский район, находящийся к северу от Средней рогатки, территория деревни Автово и окрестности, а также район деревни Щемиловки, который располагался на юго-востоке Санкт-Петербурга, на левом берегу Невы. В новом Генеральном плане Ленинграда, разработанном в начале 1930-х годов, особое внимание уделялось именно последнему району, который должен был играть важную роль в дальнейшем развитии города.

В 1936 году, после завершения строительства Володарского моста, было принято решение продлить Ивановскую улицу до железной дороги, что способствовало дальнейшему развитию инфраструктуры. В рамках нового проекта застройки в этой части города планировалось возвести жилой комплекс, состоящий из восьми домов — по четыре на каждой стороне улицы. Это решение стало важным шагом в создании нового облика района.

Архитектурный проект был разработан известными архитекторами того времени, такими как Игорь Иванович Фомин, Евгений Адольфович Левинсон, Сергей Иванович Евдокимов и Софья Сергеевна Пясковская. Они задумали создание монументального ансамбля, который должен был разместиться вблизи Володарского моста. Важной частью этого ансамбля стало бы здание райсовета, которое должно было не только служить административным центром, но и стать архитектурным символом района.

Проект Володарского райсовета был разработан в 1937-1938 годах архитекторами Евгением Левинсоном и Игорем Фоминым в сотрудничестве с Георгием Гедике. Проектирование интерьеров продолжалось до 1939 года, что свидетельствует о тщательном подходе к созданию не только внешнего облика здания, но и его внутреннего пространства. Местоположение здания было выбрано с учётом градостроительных факторов: оно должно было стать частью новой площади, перспектива которой разворачивалась от Володарского моста, и сформировать застройку берега Невы.

Замысел авторов заключался в том, что здание Володарского райсовета должно было не только стать архитектурным акцентом, но и завершить ансамбль, создавая гармоничное визуальное восприятие пространства. Фасады здания сохранили первоначальное архитектурное решение, которое сочетает в себе элементы конструктивизма и «советской неоклассики». Это решение отражает стремление архитекторов к созданию функционального, но в то же время эстетически привлекательного здания, которое должно было служить не только административным, но и культурным центром района.