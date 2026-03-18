В Петербурге «Дом-мастерская М. К. Аникушина» признали региональным памятником

Распоряжением Комитета по государственному охране памятников истории и культуры (КГИОП) здание «Дом-мастерская М. К. Аникушина», расположенное по адресу Вяземский переулок, дом 8, литера А, было внесено в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Эта информация была ранее озвучена КГИОП, который сообщил о включении данного здания в перечень выявленных объектов культурного наследия, что является значительной вехой для сохранения культурного и исторического наследия нашего региона.

Михаил Константинович Аникушин, живший с 1917 по 1997 год, был выдающимся скульптором-монументалистом, который последовательно развивал идеи социалистического реализма. Он стал одним из наиболее заметных представителей ленинградской скульптуры послевоенного времени, а также проявил себя как педагог и общественный деятель. Среди его наиболее известных работ можно выделить памятники поэту Александру Пушкину, в том числе монумент, установленный на площади Искусств в Санкт-Петербурге. Аникушин также славится своими произведениями в области скульптурной ленинианы, создавая портретные бюсты и надгробия, которые стали важной частью советского искусства.

Аникушин был действительным членом Академии художеств СССР и получил множество наград за свои достижения в искусстве. Он был удостоен звания Народного художника СССР в 1963 году, а в 1977 году стал Героем Социалистического Труда. В 1958 году он был лауреатом Ленинской премии, а в 1986 году получил Государственную премию РСФСР имени Ильи Репина. Также в 1997 году он был признан Почётным гражданином Санкт-Петербурга, что подчеркивает его значимость для города и страны.

Здание для мастерской Аникушина было построено в период с 1968 по 1969 год. Оно расположено между Вяземским переулком и улицей Грота и было спроектировано архитектором Филиппом Ароновичем Гепнером. Главная цель проектирования заключалась в создании комфортной и функциональной мастерской, предназначенной для работы над крупноформатными моделями памятников. В частности, здесь велись работы над памятником В. И. Ленину, который был установлен на Московском проспекте. Архитектурный стиль здания можно отнести к «рациональной архитектуре», что подразумевает функциональность и практичность.

Мастерская представляет собой комфортабельный дом с центральным залом площадью 200 квадратных метров и высотой потолков в 17 метров. Внутреннее пространство включает в себя малые мастерские, гостиные, подсобные помещения и холл, что создает удобные условия для работы скульптора. Уникальная конструкция мастерской, с верхним и боковым светом, напоминает огромный производственный цех, что идеально подходит для создания масштабных скульптурных произведений.

Одной из отличительных черт мастерской является её огромное окно, ориентированное на север, что позволяет впускать внутрь мягкий рассеянный свет, необходимый для работы. Мастерская была оборудована всем необходимым для создания крупных скульптур, включая металлический станок, который служит основой для модели и может перемещаться по рельсам, уложенным в полу, а также вращаться. Сверху был установлен мощный крюк, предназначенный для подъёма тяжёлых скульптур, что значительно облегчало процесс работы.

В этой мастерской Михаил Константинович Аникушин создал не только памятник Ленину, но и девять многофигурных композиций для Монумента героическим защитникам Ленинграда, расположенного на площади Победы, а также памятник А. П. Чехову в Москве и множество других значительных произведений. Важно отметить, что мастерская была предоставлена Аникушину в распоряжение на пожизненной основе, что подчеркивало его важность как художника и его вклад в развитие скульптуры в нашей стране. После его смерти мастерская продолжает оставаться значимым объектом культурного наследия, который будет служить примером для будущих поколений скульпторов и художников.