В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»
В Ленобласти у «черного копателя» обнаружили гранату, патроны и части оружия
Легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" в КЗ у Финляндского
Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД перекроют две полосы
В Петербурге задержали "дропа-гастролера" из Тамбовской области
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге из ревности
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
На Пулковском шоссе мужчину расстреляли на глазах у детей
В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице
В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка
В Петербурге перезахоронят останки 76 бойцов Красной армии, погибших при обороне Ленинграда
В Приморском районе школьницу задержали за поджог вышки сотовой связи
На Петергофском шоссе открылся новый многофункциональный стадион
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой
Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»
Приморский парк Победы отмечает 80-летие
Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днём рождения
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
Легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" в КЗ у Финляндского

4 ноября в КЗ "У Финляндского" мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" в День народного единства

Воспоминания о любимой музыкальной сказке из детства вновь оживут!

Яркое, впечатляющее и захватывающее представление!

4 ноября в Концертном зале "У Финляндского" состоится показ мюзикла "Али-Баба и сорок разбойников".

Зрителей ожидают изысканные костюмы, грациозные танцовщицы, коварные разбойники, несметные сокровища, масштабные сцены, искрометный юмор, живая музыка, современная хореография, яркие эмоции, захватывающие приключения и, безусловно, торжество добра и любви в финале!

Многие поколения зрителей, завороженные этой сказкой по телевидению в советские годы или заслушивавшиеся ею на пластинках, до сих пор помнят и любят её, знают наизусть песни и реплики полюбившихся героев. В прошлом, в знаменитом фильме-сказке, роли исполняли выдающиеся, всеми обожаемые артисты. В современной постановке на сцену выйдут молодые, талантливые и перспективные артисты Санкт-Петербурга.

Знакомая история заиграет новыми красками! Музыкальное сопровождение станет более современным, а артисты балета украсят массовые сцены своим мастерством. Однако, главная идея останется неизменной: любовь и добро — самые ценные сокровища в мире!

Сценарий и тексты песен созданы В. Смеховым, а музыка написана В. Берковским и С. Никитиным.

В ролях: Али-Баба — Альберт Мкртчян, Зейнаб — Венера Сабитова, Касым — Андрей Быковский, Фатима — Екатерина Фарбер, Мустафа — З.А. РФ Владимир Дяденистов, Хасан — Роман Лиманский, а также Константин Кувайцев, Вячеслав Седов, Тимофей Шилов, Роман Шаров и другие талантливые артисты.

В спектакле принимает участие Балет "СПБ".

Режиссер и продюсер проекта — Ева Канна, хореограф — Наталья Шарова, музыкальный руководитель — Вячеслав Седов.

Как говорят в нашей многонациональной стране, Восток — дело тонкое!

Начало спектакля в 13:30.

