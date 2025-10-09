Легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" в КЗ у Финляндского

Воспоминания о любимой музыкальной сказке из детства вновь оживут!

Яркое, впечатляющее и захватывающее представление!

4 ноября в Концертном зале "У Финляндского" состоится показ мюзикла "Али-Баба и сорок разбойников".

Зрителей ожидают изысканные костюмы, грациозные танцовщицы, коварные разбойники, несметные сокровища, масштабные сцены, искрометный юмор, живая музыка, современная хореография, яркие эмоции, захватывающие приключения и, безусловно, торжество добра и любви в финале!

Многие поколения зрителей, завороженные этой сказкой по телевидению в советские годы или заслушивавшиеся ею на пластинках, до сих пор помнят и любят её, знают наизусть песни и реплики полюбившихся героев. В прошлом, в знаменитом фильме-сказке, роли исполняли выдающиеся, всеми обожаемые артисты. В современной постановке на сцену выйдут молодые, талантливые и перспективные артисты Санкт-Петербурга.

Знакомая история заиграет новыми красками! Музыкальное сопровождение станет более современным, а артисты балета украсят массовые сцены своим мастерством. Однако, главная идея останется неизменной: любовь и добро — самые ценные сокровища в мире!

Сценарий и тексты песен созданы В. Смеховым, а музыка написана В. Берковским и С. Никитиным.

В ролях: Али-Баба — Альберт Мкртчян, Зейнаб — Венера Сабитова, Касым — Андрей Быковский, Фатима — Екатерина Фарбер, Мустафа — З.А. РФ Владимир Дяденистов, Хасан — Роман Лиманский, а также Константин Кувайцев, Вячеслав Седов, Тимофей Шилов, Роман Шаров и другие талантливые артисты.

В спектакле принимает участие Балет "СПБ".

Режиссер и продюсер проекта — Ева Канна, хореограф — Наталья Шарова, музыкальный руководитель — Вячеслав Седов.

Как говорят в нашей многонациональной стране, Восток — дело тонкое!

Начало спектакля в 13:30.