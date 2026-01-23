В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником

Распоряжением Комитета по государственному охранению объектов культурного наследия (КГИОП) «Охтинское низшее механико-техническое училище», расположенное по адресу Республика улица, 39, было включено в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Это событие стало важным шагом в сохранении исторического и культурного наследия нашего региона, подчеркивающим значимость этого учебного заведения в контексте образовательной и социальной истории России.

К середине XIX века в России и других европейских странах наблюдался заметный рост интереса к новой педагогической науке, которая акцентировала внимание на важности «трудового», рукодельного и ремесленного обучения в системе народного образования. Этот период характеризовался стремительным развитием промышленности, что, в свою очередь, выдвигало требования к подготовке квалифицированных специалистов. С 1860-х годов, когда началась активная индустриализация, и особенно в 1890-х и в период с 1910 по 1913 годы, возникла острая необходимость в технических кадрах, которые могли бы поддержать растущую промышленность. Важным источником таких специалистов становились ремесленные мастера и подмастерья, обучавшиеся в учебных заведениях, подобных Охтинскому училищу.

В XIX веке ремесло играло ключевую роль в экономике большинства европейских стран, которые еще не вступили в полную фазу индустриальной революции. Это была одна из важнейших отраслей, обеспечивавшая средства к существованию для низших и средних слоев населения как в городах, так и в сельской местности. Ремесло выполняло функцию традиционного института социализации, формировало социальную структуру и обеспечивало стабильность в обществе. Преподавание ремесел стало основным методом, который применялся для так называемого «трудового воспитания» молодежи. Основатели первых учебных заведений, таких как Воспитательный дом, созданный в 1770 году, и Коммерческое училище, открытое в 1772 году в Санкт-Петербурге, руководствовались этой концепцией, включая в учебные программы обучение различным «художествам и мастерствам».

Процесс освоения территории, на которой позже возникло Охтинское училище, начался во второй половине XIX века. В 1877 году петербургский градоначальник Фёдор Фёдорович Трепов, заметив значительное количество бездельных детей из неблагополучных семей, проживающих в Охтенской пригородной местности, решил создать учебное заведение. Он приобрел незастроенный участок земли «за Малой Охтой в Полюстровском участке» и, при поддержке благотворителей, построил необходимые здания для новой школы. Первоначально учреждение называлось «Охтинская Ремесленная школа», а позже было переименовано в двухклассное училище с официальным названием «Охтинское Ремесленное училище в память в Бозе почившего Великого Князя Александра Владимировича».

Фёдор Фёдорович Трепов, озабоченный судьбой бездомных детей, приобрел участок земли на Малой Охте и, с помощью меценатов, воздвиг здания, в которые были переведены 16 мальчиков-сирот, находившихся в приюте при Охтенской Мариинской больнице. Таким образом, в 1877 году было открыто училище, которое стало важным центром для обучения и социализации молодежи. Одним из благотворителей, оказавших поддержку в создании училища, была построена и церковь, что добавило значимости этому учебному заведению и создало более благоприятные условия для воспитания и обучения детей.

В дальнейшем Охтинское училище продолжало развиваться, адаптируя свои программы к требованиям времени и потребностям общества. Оно стало важной частью образовательной системы, предоставляя молодым людям возможность получить необходимые навыки для успешной трудовой деятельности. Училище не только обучало ремеслам, но и формировало личностные качества, которые были важны для будущих специалистов. Образование, полученное в Охтинском училище, стало основой для дальнейшей профессиональной деятельности многих выпускников, которые внесли свой вклад в развитие промышленности и экономики региона.