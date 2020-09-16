На «Ленфильме» представили нового директора

Коллективу киностудии «Ленфильм» был представлен новый генеральный директор – Федор Щербаков.
Согласно Распоряжению №363-р Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 8 сентября 2020 года на должность Генерального директора «Ленфильма» назначен Федор Николаевич Щербаков.
Представляя нового руководителя, Председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Сергеевич Бондарчук сказал:
Эдуард Анатольевич Пичугин вернулся в кинотеатральную отрасль, продолжая руководить киноцентром «Великан Парк» и сетью кинотеатров «Киносити». На протяжении 8 лет, несмотря на все трудности Эдуард Анатольевич держал студию «наплаву». Под его руководством был создан ряд фильмов, удостоенных наград престижных кинофестивалей и открыт Культурно-выставочный центр «Ленфильм».
Инесса Юрьевна Юрченко, известный продюсер, опытный профессионал, вернулась к своим обязанностям директора компании «Триикс Медиа» и продюсированию фильмов и сериалов.
В трудный период финансового кризиса на киностудии, усугубленного карантином и пандемией, Инесса Юрьевна временно исполняя обязанности директора киностудии сумела сохранить «Ленфильм», поддержать коллектив, провести ряд важных преобразований, подготовив основополагающие документы для дальнейшей работы по сохранению студии.
Поприветствовав коллектив студии, Федор Щербаков сразу поделился хорошими новостями.
Фёдор Щербаков (р. 11.09.79) окончил факультет журналистики МГУ Ломоносова (2001). Начинал свою карьеру журналистом «Первого канала», затем работал в «Интерфаксе», потом перешел на госслужбу, став помощником министра регионального развития. После этого трудился в должности советника Президента госкорпорации «Олимпстрой», а в дальнейшем - директором департамента развития «Стройтрансгаза». Основатель и гендиректор 1st MediaInvest, опытный эксперт в медийном бизнесе. Возглавляемый Федором Щербаковым холдинг, насчитывающий несколько федеральных и региональных СМИ, активно развивается. В 2019 году Федор Николаевич вошел в «ТОП-1000 российских менеджеров».