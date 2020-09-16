На «Ленфильме» представили нового директора

Коллективу киностудии «Ленфильм» был представлен новый генеральный директор – Федор Щербаков.

Согласно Распоряжению №363-р Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 8 сентября 2020 года на должность Генерального директора «Ленфильма» назначен Федор Николаевич Щербаков.

Представляя нового руководителя, Председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Сергеевич Бондарчук сказал:

«Первым делом я хочу поблагодарить Министерство культуры и Министерство финансов России, а также бывших руководителей «Ленфильма» - Эдуарда Пичугина и Инессу Юрченко. Они оба проделали колоссальную работу, которая сейчас стала приносить свои плоды. Наконец наше дело сдвинулось с места».

Эдуард Анатольевич Пичугин вернулся в кинотеатральную отрасль, продолжая руководить киноцентром «Великан Парк» и сетью кинотеатров «Киносити». На протяжении 8 лет, несмотря на все трудности Эдуард Анатольевич держал студию «наплаву». Под его руководством был создан ряд фильмов, удостоенных наград престижных кинофестивалей и открыт Культурно-выставочный центр «Ленфильм».

Инесса Юрьевна Юрченко, известный продюсер, опытный профессионал, вернулась к своим обязанностям директора компании «Триикс Медиа» и продюсированию фильмов и сериалов.

В трудный период финансового кризиса на киностудии, усугубленного карантином и пандемией, Инесса Юрьевна временно исполняя обязанности директора киностудии сумела сохранить «Ленфильм», поддержать коллектив, провести ряд важных преобразований, подготовив основополагающие документы для дальнейшей работы по сохранению студии.

Поприветствовав коллектив студии, Федор Щербаков сразу поделился хорошими новостями.

«Ленфильм» начинает работу по выплате кредита. Сейчас мы нацелены на финансовое оздоровление студии и все платежные вопросы будут постепенно разрешаться. Самое главное – «Ленфильм» останется государственной студией и никакого перепрофилирования не будет», - сказал Федор Николаевич.

«Ни о какой приватизации речи не идет. Дальнейшая судьба ряда проектов и замыслов, оказавшихся в силу обстоятельств «на паузе», в скором времени также сдвинется с мертвой точки. Федор Николаевич Щербаков - профессиональный и эффективный менеджер. Нет сомнений, что, возглавив «Ленфильм», он продолжит развитие перспективных проектов» - подчеркнул Федор Бондарчук.



Фёдор Щербаков (р. 11.09.79) окончил факультет журналистики МГУ Ломоносова (2001). Начинал свою карьеру журналистом «Первого канала», затем работал в «Интерфаксе», потом перешел на госслужбу, став помощником министра регионального развития. После этого трудился в должности советника Президента госкорпорации «Олимпстрой», а в дальнейшем - директором департамента развития «Стройтрансгаза». Основатель и гендиректор 1st MediaInvest, опытный эксперт в медийном бизнесе. Возглавляемый Федором Щербаковым холдинг, насчитывающий несколько федеральных и региональных СМИ, активно развивается. В 2019 году Федор Николаевич вошел в «ТОП-1000 российских менеджеров».