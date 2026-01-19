Фотовыставка «Блокада. Объективно»

В музейно-выставочном комплексе «Россия – Моя история» 26 января, в полдень, состоится открытие выставки под названием «Блокада. Объективно». Экспозиция, посвященная трагическим событиям блокады Ленинграда, является совместным проектом с изданием «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

В закрытой церемонии открытия примут участие видные жители Санкт-Петербурга, представители власти, историки и деятели культуры. Широкой публике выставка станет доступна с 27 января, в годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Центральное место в экспозиции занимают работы Бориса Кудоярова, фотокорреспондента, который провел все 900 дней блокады в осажденнном городе. За период блокады он создал свыше 3000 снимков. Его работы публиковались в «Комсомольской правде», военной газете «На страже Родины», использовались для создания агитационных материалов и боевых листков. Фотографии Кудоярова признаны эталоном военной фотожурналистики. Мультимедийная выставка объединяет снимки из различных архивных собраний, предоставляя возможность посетителям всесторонне изучить творческий метод Кудоярова и прочувствовать эмоциональное состояние жителей блокадного Ленинграда.