В Петербурге состоится открытие мемориальной доски и выставки, посвященной 90-летию со дня рождения режиссёра Геннадия Опоркова

В 2026 году Театр-фестиваль «Балтийский дом» отметит значимое событие — свой 90-летний юбилей. Это важное событие будет сопровождаться целым рядом торжественных мероприятий, которые будут посвящены не только самой истории театра, но и тем людям, которые внесли неоценимый вклад в его развитие и становление. Особое внимание будет уделено Геннадию Михайловичу Опоркову, заслуженному деятелю искусств России, который родился в 1936 году и ушел из жизни в 1983 году. Он занимал пост главного режиссёра театра имени Ленинского комсомола (ныне известного как театр-фестиваль «Балтийский дом») с 1971 по 1983 год. С его именем связано одно из самых ярких и плодотворных периодов в жизни театра, который оставил глубокий след в его истории.

18 января 2026 года, в день, когда Геннадию Михайловичу Опоркову исполнилось бы 90 лет, в выставочном фойе театра будет открыта выставка под названием «С любимыми не расставайтесь». Эта выставка будет посвящена его творческой деятельности и значимости его работы в театре имени Ленинского комсомола. В 15:00 в актёрском фойе театра состоится торжественное открытие мемориальной доски в честь режиссёра Геннадия Опоркова, что станет важным моментом в рамках юбилейных мероприятий.

Геннадий Опорков — это имя, которое хорошо известно в театральных кругах Санкт-Петербурга и за его пределами. Он является одним из самых ярких представителей петербургской театральной сцены второй половины XX века и принадлежит к творческому поколению шестидесятников. Его работы отличались не только высокой художественной ценностью, но и искренностью, что позволило ему создать ряд культовых спектаклей, которые навсегда остались в памяти зрителей и вошли в историю театра. Среди его самых известных постановок можно выделить «С любимыми не расставайтесь» по пьесе А. Володина, «Утиная охота» А. Вампилова, «Последние» М. Горького, «Лошадь Пржевальского» М. Шатрова, «Берег» Ю. Бондарева, «Вся его жизнь» Е. Габриловича, «Деньги для Марии» В. Распутина, а также «По ком звонит колокол» Э. Хемингуэя и «Чайка» А. Чехова, которые были поставлены в 1973 и 1982 годах. Эти спектакли стали настоящими шедеврами, которые до сих пор вызывают интерес и восхищение у зрителей.

В мероприятиях, приуроченных к юбилею театра и памяти Геннадия Опоркова, примут участие множество известных деятелей искусства. Среди них такие личности, как Яков Гордин, а также режиссёры Семён Спивак и Лев Рахлин. Не останутся в стороне и артисты театра-фестиваля «Балтийский дом», такие как Татьяна Пилецкая, Анатолий Дубанов, Валентина Виноградова, Ирина Конопацкая и многие другие. Эти люди не только продолжили традиции, заложенные Геннадием Опорковым, но и внесли свой вклад в развитие театра, что делает юбилейный год особенно значимым для всех, кто связан с этим уникальным театром.