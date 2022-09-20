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Питерец.ру » Спорт » Петербургские конники стали призерами чемпионата России

Петербургские конники стали призерами чемпионата России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Комитет по спорту
Петербургские конники стали призерами чемпионата России

Петербурженка Виктория Куцобина на лошади «Голден Дрим» завоевала бронзовую медаль в абсолютном зачете чемпионата России по выездке, который завершился в Московской области.

Тренер спортсменки – Юлия Принцева.

На завершившемся в Свердловской области чемпионате России по троеборью наша землячка Лидия Юдина на «Кроу» также стала бронзовым призером соревнований.

Выездка – высшая школа верховой езды, которая требует от всадника и лошади слаженности работы на всех аллюрах, выполнения сложных движений и упражнений.

Конное троеборье – вид конного спорта, включающий в себя манежную езду, кросс и конкур. Все три испытания должны быть пройдены на одной лошади.

Источник: Комитет по спорту
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