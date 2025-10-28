Петербургских школьников на осенних каникулах ждут 20 музеев, театральный и книжный фестивали, концерты и экскурсии

В Санкт-Петербурге стартовали осенние каникулы для школьников, и городские учреждения культуры, такие как музеи, библиотеки и театры, подготовили для них обширную программу, которая позволит детям не только отдохнуть, но и развивать свои творческие способности, а также расширять свои знания о мире вокруг. Одним из главных событий этого периода станет осенний фестиваль под названием «Детские дни», в котором примут участие около двадцати музеев. Эти учреждения создали для школьников увлекательные игры-путешествия по своим экспозициям, разделив участников на три возрастные группы. В этом году фестиваль будет сосредоточен на теме времен года и их отражении в различных сферах культуры, науки и искусства.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что осенние каникулы – это отличная возможность для детей ближе познакомиться с культурной жизнью города. Он подчеркнул, что в это время учреждения культуры традиционно предлагают специальные программы для школьников, которые включают в себя интерактивные мероприятия, квесты и занятия в игровой форме. Важно, чтобы каникулы стали временем активного вовлечения подрастающего поколения в культурные традиции Петербурга.

В течение школьных каникул юные петербуржцы смогут насладиться театральными постановками и кинопоказами, которые будут частью VIII Большого Детского фестиваля. Например, 28 октября артисты Донецкого республиканского академического молодежного театра представят на сцене Молодежного театра на Фонтанке драму «Гроза». А 29 октября Театр Музкомедии порадует зрителей мюзиклом для всей семьи под названием «Остров сокровищ».

Кроме того, Российский этнографический музей приглашает школьников стать участниками программы «Щедрая пора: осенние каникулы в Российском этнографическом музее», где они смогут узнать больше о традициях и культуре разных народов. В Доме книги проходит большой фестиваль детской литературы под названием «Детство.Фест», который предлагает множество мероприятий для юных читателей. Здесь можно будет встретиться с авторами, участвовать в чтениях и мастер-классах.

Ленинградский зоопарк также не остался в стороне и подготовил для детей разнообразные мастер-классы, квесты и игры в рамках программы «Осенние каникулы». Центральный музей железнодорожного транспорта предлагает уникальную возможность отправиться в зимнее путешествие по железной дороге на интерактивной экскурсии «Вперёд в Айсбург!», что станет увлекательным приключением для всех участников.

Центральная детская библиотека имени А.С. Пушкина 30 и 31 октября проведет праздничную программу под названием «По ту сторону тридевятого царства», где ребята смогут познакомиться с миром русских сказок и старинных обычаев. Это станет отличной возможностью для детей погрузиться в волшебный мир литературы и традиций.

Также стоит отметить, что в Мраморном дворце до 10 ноября будет работать выставка «Жизнь замечательных собак», посвященная четвероногим друзьям человека. Эта выставка обещает быть интересной как для детей, так и для взрослых, ведь она расскажет о различных породах собак, их роли в жизни человека и их удивительных историях.

Таким образом, осенние каникулы в Санкт-Петербурге обещают быть насыщенными и увлекательными, предоставляя детям множество возможностей для культурного и образовательного роста. Участие в различных мероприятиях позволит школьникам не только развлекаться, но и обогатить свои знания, познакомиться с новыми людьми и, возможно, открыть для себя новые увлечения.