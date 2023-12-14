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Питерец.ру » Культура » В Красносельском районе начинает работу библиотечное пространство «Книга плюс»

В Красносельском районе начинает работу библиотечное пространство «Книга плюс»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
«Книга плюс» на проспекте Ветеранов, 155 откроет свои двери для горожан 16 декабря

В Красносельском районе Петербурга прошла презентация обновленной Центральной районной библиотеки "Книга плюс", которая находится на проспекте Ветеранов, 155. После полутора лет капитального ремонта двух районных библиотек, здесь было создано новое и улучшенное пространство для чтения и отдыха.

Уже с 16 декабря библиотека будет рада принимать своих первых посетителей, а накануне представители партии "Единая Россия" посетили презентацию и оценили условия, которые созданы для жителей Санкт-Петербурга.

Елена Гавриленко, секретарь Красносельского отделения "Единой России", и Светлана Давыдова, представитель районного политсовета партии, остались довольными увиденным.

В библиотеке созданы комфортные зоны для чтения и отдыха, залы для проведения массовых мероприятий оснащены необходимой техникой и оборудованием. Также здесь имеются уютные места для индивидуальной работы и функциональные коворкинг-зоны. Не забыли организаторы и о местах для интерактивных мероприятий, которые предназначены для детей и взрослых.

Таким образом, Центральная районная библиотека "Книга Плюс" станет информационно-методическим и культурным центром для детей и подростков, воспитателей, педагогов, родителей, библиотекарей образовательных учреждений и других специалистов.

Лидеры красносельских единороссов подчеркнули, что реализация этого масштабного проекта была необходима для жителей района. В рамках мониторинга выполнения Народной программы, представители районного отделения "Единой России" внимательно следили за ходом работ на этом значимом объекте для района. Сегодня Центральная районная библиотека является методическим центром для 15 библиотек района и активно развивается как информационный и культурный центр. В фонд библиотеки входят более 117 тысяч единиц хранения, а книжный фонд детской библиотеки составляет более 65 тысяч экземпляров книг, журналов и электронных изданий. Общее число читателей превышает 5000 человек.

Благодаря проведенной модернизации, библиотека стала инновацией в сфере библиотечного обслуживания, успешно сочетая классические методы с современными возможностями мультимедийных технологий. В результате возникло современное пространство, которое привлекает людей разных возрастов и интересов. Кроме того, Центральная районная библиотека "Книга Плюс" активно организует разнообразные мероприятия, такие как лекции, семинары, круглые столы, выставки и творческие встречи с писателями и художниками.

Библиотека также предлагает доступ к современным информационным ресурсам, электронным базам данных и онлайн-каталогам. Это позволяет посетителям получить актуальную информацию и расширить свои знания в различных областях. Процесс модернизации библиотеки не только обновил ее внешний вид, но и повысил качество предоставляемых услуг.

Библиотека стала удобным и привлекательным местом для проведения учебных занятий, самообразования, работы над проектами и просто отдыха. Здесь можно найти не только книги, но и аудио- и видеоматериалы, компьютеры с доступом в интернет, а также помощь и консультацию квалифицированных библиотекарей.

Обновленная Центральная районная библиотека "Книга Плюс" стала настоящим центром притяжения для жителей Красносельского района. Ее современные услуги и уютная атмосфера привлекают людей всех возрастов, способствуя развитию культуры чтения и образования в районе.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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