Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
11:42
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
11:25
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
11:19
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
11:07
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:02
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина
13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
13:09
В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой
12:59
Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»
11:36
Приморский парк Победы отмечает 80-летие
11:30
Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днём рождения
11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
11:18
На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи
11:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
11:10
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
11:04
В Гатчине задержали подозреваемых в похищении человека
11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
10:54
В Ленобласти задержали женщину, «заказавшую» убийство своего мужа
19:24
Выставка «Живой Пушкин»
16:17
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
16:06
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
16:02
В Калининском районе завершился ремонт улицы Демьяна Бедного
11:21
В Петербурге с 7 и 8 октября в трех районах ограничат движение транспорта
11:14
В Петербурге и Ленобласти полиция ликвидировала подпольные майнинговые фермы
11:09
На Пискарёвском проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой
11:05
В торговом центре на проспекте Просвещения подросток выстрелил в лицо сверстнику
11:00
Конфликт мужчин на «Удельной» завершился стрельбой из аэрозольного устройства
10:56
На Гражданском проспекте прохожего ранили из пневматики
Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»

В Гатчине пройдёт областная выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»

В период с 27 октября по 5 ноября жители и гости Гатчины смогут посетить экспозицию творческих работ «Добрых рук мастерство», представляющую собой выставку произведений, созданных представителями старшего поколения. Приём заявок от желающих принять участие в данном мероприятии завершается 26 октября.

Организатором выступает Региональная общественная организация «Школа третьего возраста». Проведение выставки стало возможным благодаря финансовой поддержке, полученной в виде гранта Губернатора Ленинградской области в рамках реализации проекта «Третий возраст – новые возможности».

Основная задача экспозиции заключается не только в презентации художественных способностей людей зрелого возраста, но и в демонстрации их энергичной жизненной позиции. Выставка призвана стать платформой для ознакомления с многообразием техник декоративно-прикладного искусства, которыми владеют жители Ленинградской области.

Место проведения выставки: Киноконцертный зал «Победа», расположенный по адресу: город Гатчина, проспект 25 Октября, дом 5. Экспозиция будет открыта для посещения с 27 октября по 5 ноября.

