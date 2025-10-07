Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»

В период с 27 октября по 5 ноября жители и гости Гатчины смогут посетить экспозицию творческих работ «Добрых рук мастерство», представляющую собой выставку произведений, созданных представителями старшего поколения. Приём заявок от желающих принять участие в данном мероприятии завершается 26 октября.

Организатором выступает Региональная общественная организация «Школа третьего возраста». Проведение выставки стало возможным благодаря финансовой поддержке, полученной в виде гранта Губернатора Ленинградской области в рамках реализации проекта «Третий возраст – новые возможности».

Основная задача экспозиции заключается не только в презентации художественных способностей людей зрелого возраста, но и в демонстрации их энергичной жизненной позиции. Выставка призвана стать платформой для ознакомления с многообразием техник декоративно-прикладного искусства, которыми владеют жители Ленинградской области.

Место проведения выставки: Киноконцертный зал «Победа», расположенный по адресу: город Гатчина, проспект 25 Октября, дом 5. Экспозиция будет открыта для посещения с 27 октября по 5 ноября.