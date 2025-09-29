Музыка Баха и Вивальди для органа и оркестра в исполнении Российского ансамбля старинной музыки

В Итальянском просвете Государственного Эрмитажа 16 октября состоится уникальный концерт, где орган будет звучать в гармоничном сочетании со струнными инструментами и вокалом. В этот вечер Российский Ансамбль Старинной Музыки под управлением Владимира Шуляковского и органистка Юлия Глазкова представят публике произведения И.С. Баха и А. Вивальди, написанные для органа. Особым украшением программы станут арии из духовных произведений выдающихся композиторов эпохи барокко в исполнении Заслуженной артистки России Виктории Евтодьевой.

Формы инструментального концерта, симфонии и кантаты, появившиеся в XVII столетии, достигли своего апогея в произведениях И.С. Баха. Мастерски используя орган в различных жанрах, Бах довел их до непревзойденного уровня совершенства.

Антонио Вивальди, выдающийся современник Баха, создал относительно немного композиций для органа. Тем не менее, каждое из его произведений является настоящим шедевром. Концерты для органа соло, скрипки и струнных, построенные как живой диалог двух виртуозных музыкантов, служат ярким подтверждением этому.

Начало концерта в 20:00.