15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
13:44
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
13:21
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
10:31
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
10:26
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
10:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
10:11
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
10:07
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
15:35
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
15:22
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
15:12
На Благовещенском мосту завершился ремонт
14:54
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»
14:51
На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения
11:43
В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»
10:25
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
10:20
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти
10:13
Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайнопись»
10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
09:59
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах
09:52
В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине
14:27
Неизвестный выстрелил из травмата в мужчину у станции "Проспект Большевиков"
14:24
В Петергофе в ходе дорожного конфликта велосипедист угрожал ножом таксисту
14:09
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших 92-летнего пенсионера
13:56
В Калининском районе задержали курьеров мошенников
13:37
В Ленобласти женщина пострадала в результате конфликта при выгуле собак
13:33
Автовладелец пострадал в ходе конфликта с активистами на Краснопутиловской улице
13:22
В Петербурге подросток на электросамокате расстелял из пневматики прохожего
11:33
Ладожский мост разведут на 45 минут 15 сентября
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
В Кабаре ШУМ состоится официальное открытие театра одного актера – «Паша читает»

В Кабаре ШУМ 24 сентября состоится торжественное открытие нового театра одного актера под названием «Паша читает», инициатором которого является Павел Михайлов. Вниманию публики будет представлен премьерный показ моноспектакля «По – Гоголю», созданного на основе произведений двух выдающихся писателей-современников: Эдгара Аллана По и Николая Васильевича Гоголя.

«Паша читает» представляет собой независимый проект петербургского актера и режиссера Павла Михайлова, объединяющий серию уникальных моноспектаклей, основанных на произведениях как классических, так и современных поэтов и писателей, таких как Иосиф Бродский, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Даниил Хармс, Антон Чехов, Марк Твен, Лев Толстой.

По словам создателя проекта «Паша читает», идея основания театра одного актера возникла спонтанно, хотя проект существует уже несколько лет. Это решение является одновременно и попыткой обозначить новую точку на театральной карте Санкт-Петербурга, и отличной возможностью открыть театральный сезон, представив зрителям долгожданную премьеру.

Павел Михайлов выступает в различных местах, включая улицы Санкт-Петербурга, где проводит поэтические экскурсии, камерные театры и бары, так как проект не имеет собственной стационарной площадки.

Автор утверждает, что театр находится там, где находится он сам, поэтому ему не требуется постоянное помещение. Он подчеркивает, что актер является носителем искусства, неотделимым от него, поэтому место выступления не имеет решающего значения.

24 сентября Павел Михайлов представит публике авторский спектакль «По – Гоголю», представляющий собой мистический диалог между американским писателем Эдгаром Алланом По и русским писателем Николаем Васильевичем Гоголем. Несмотря на то, что они родились в один год и имели внешнее сходство, их преследовали подобные страхи, и оба восхищались творчеством Гофмана. Моноспектакль представляет писателей как астральных близнецов, существующих по разные стороны света и общающихся таинственным образом.

Начало спектакля 24 сентября в 19:30.

