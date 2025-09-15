Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»

В Кабаре ШУМ 24 сентября состоится торжественное открытие нового театра одного актера под названием «Паша читает», инициатором которого является Павел Михайлов. Вниманию публики будет представлен премьерный показ моноспектакля «По – Гоголю», созданного на основе произведений двух выдающихся писателей-современников: Эдгара Аллана По и Николая Васильевича Гоголя.

«Паша читает» представляет собой независимый проект петербургского актера и режиссера Павла Михайлова, объединяющий серию уникальных моноспектаклей, основанных на произведениях как классических, так и современных поэтов и писателей, таких как Иосиф Бродский, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Даниил Хармс, Антон Чехов, Марк Твен, Лев Толстой.

По словам создателя проекта «Паша читает», идея основания театра одного актера возникла спонтанно, хотя проект существует уже несколько лет. Это решение является одновременно и попыткой обозначить новую точку на театральной карте Санкт-Петербурга, и отличной возможностью открыть театральный сезон, представив зрителям долгожданную премьеру.

Павел Михайлов выступает в различных местах, включая улицы Санкт-Петербурга, где проводит поэтические экскурсии, камерные театры и бары, так как проект не имеет собственной стационарной площадки.

Автор утверждает, что театр находится там, где находится он сам, поэтому ему не требуется постоянное помещение. Он подчеркивает, что актер является носителем искусства, неотделимым от него, поэтому место выступления не имеет решающего значения.

24 сентября Павел Михайлов представит публике авторский спектакль «По – Гоголю», представляющий собой мистический диалог между американским писателем Эдгаром Алланом По и русским писателем Николаем Васильевичем Гоголем. Несмотря на то, что они родились в один год и имели внешнее сходство, их преследовали подобные страхи, и оба восхищались творчеством Гофмана. Моноспектакль представляет писателей как астральных близнецов, существующих по разные стороны света и общающихся таинственным образом.

Начало спектакля 24 сентября в 19:30.