XXXV Международный театральный фестиваль "Балтийский дом"

В 2025 году театральный мир готовится отметить знаменательное событие – 35-летний юбилей одного из самых ярких и значимых культурных форумов России, международного театрального фестиваля «Балтийский дом». Этот праздник искусства, ставший неотъемлемой частью культурной жизни Санкт-Петербурга и всей страны, распахнет свои двери для зрителей и профессионалов с 5 по 18 октября, предлагая насыщенную и разнообразную программу, объединенную глубоким и вдохновляющим девизом: «Место силы».

За три с половиной десятилетия своего существования «Балтийский дом» превратился в настоящий эпицентр творческой энергии, в пространство, где встречаются, обмениваются идеями и вдохновляют друг друга талантливые режиссеры, актеры, художники и, конечно же, зрители, истинные ценители театрального искусства. Фестиваль стал своеобразной кузницей талантов, площадкой, где признанные мастера сцены могут в полной мере раскрыть свой потенциал, а молодые, начинающие артисты – найти свою аудиторию и заявить о себе во весь голос.

Успех и значимость фестиваля «Балтийский дом» были бы невозможны без постоянной и всесторонней поддержки со стороны государства. Организаторы выражают искреннюю благодарность Министерству культуры Российской Федерации, Правительству Санкт-Петербурга и Комитету по культуре города за их неоценимый вклад в развитие и процветание этого уникального культурного проекта.

Юбилейный XXXV фестиваль «Балтийский дом» обещает стать особенным событием, которое соберет под своим крылом режиссеров и театральные труппы, представляющие самые разные направления и стили. В программе фестиваля – спектакли, которые заставляют задуматься о пройденном пути, оценить достижения и наметить новые горизонты. Главная цель юбилейного фестиваля – вновь объединить в этом «месте силы» всех друзей и единомышленников, всех, кто верит в силу искусства и его способность преображать мир.

Организаторы фестиваля подготовили для зрителей множество сюрпризов и ярких впечатлений. Откроет программу фестиваля Республика Якутия – удивительный край, известный своей самобытной культурой, богатой историей и мощной, неповторимой энергетикой. Именно здесь, в самом сердце Сибири, рождаются уникальные произведения искусства, отражающие мудрость и традиции древнего народа.

5 октября на сцене «Балтийского дома» выступит Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) им. С. А. Зверева — Кыыл Уола из Якутска. Театр представит спектакль «С грозными очами, с острым кулаком девушка-богатырь Кыыдаан», поставленный талантливым режиссером Сергеем Потаповым.

Сергей Потапов – хорошо известен петербургским театралам. Его спектакли с неизменным успехом идут на сценах различных театров, в том числе и на сцене «Балтийского дома». Режиссер обладает уникальным даром – он умеет сочетать в своих работах элементы традиционной якутской культуры и современные театральные техники, создавая тем самым неповторимый художественный язык.

Эпическая постановка «С грозными очами, с острым кулаком девушка-богатырь Кыыдаан» рассказывает о легендарной девушке-воительнице, образ которой восходит к древним якутским мифам и преданиям. В спектакле звучит народное якутское пение – тойук, наполняющее действие особой атмосферой и передающее дух и культуру народа саха.

Для Сергея Потапова, потомственного якутского «шамана», этот спектакль – не просто творческий проект, но и своеобразный вызов самому себе, попытка вернуться к своим корням, к истокам своей культуры. Режиссер стремится через искусство сохранить и передать будущим поколениям богатое наследие якутского народа.

Организаторы фестиваля уверены, что такое яркое и самобытное начало задаст мощный импульс всему фестивалю и настроит зрителей на восприятие самых разных театральных форм и жанров. «Балтийский дом» всегда славился своей непредсказуемостью и способностью удивлять публику, и юбилейный год не станет исключением.

Впервые в истории не только театрального Петербурга и фестиваля «Балтийский дом», но и всего мирового театра произойдет поистине уникальное событие. На фестиваль приедет театр из Тибета, и это станет его первым выездом за пределы Китайской Народной Республики.

11 и 12 октября Тибетский драматический театр представит на сцене «Балтийского дома» спектакль «Гамлет». Выбор пьесы, казалось бы, неожиданный, но именно в этом сочетании западной классики и восточной культуры и заключается главная интрига этого события.

Режиссером спектакля выступил Пу Цуньсинь – выдающийся актер Народного театра Пекина и председатель Ассоциации китайских драматургов. Актеры спектакля – его ученики, выпускники тибетского класса театрального факультета Шанхайской театральной академии, которая уже более 60 лет занимается подготовкой талантливых актеров из Тибета.

Зрителей ждет невероятное путешествие в мир священного Тибета, возможность прикоснуться к древней культуре и традициям этого удивительного народа. Спектакль «Гамлет» – это не просто перенос шекспировской трагедии на тибетскую сцену, это попытка осмыслить вечные вопросы бытия через призму восточной философии и мировоззрения.

Спектакль играется на тибетском языке, что придает ему особую аутентичность и позволяет зрителям погрузиться в мир тибетской культуры. Этнические элементы, использованные в постановке, делают ее поистине эксклюзивным явлением в театральном мире.

Говоря о местах силы, невозможно не вспомнить Индию – страну с богатейшей историей, удивительными традициями и неповторимой духовной атмосферой. Индия – это источник вдохновения и энергии для многих людей во всем мире.

В 2023 году фестиваль «Балтийский дом» впервые открыл свои двери для театров из Индии, представляющих самые разные направления и жанры. Одним из главных открытий фестиваля стал режиссер Раджат Капур, обладающий уникальным талантом превращать шекспировские трагедии в остроумные и ироничные комедии.

Раджат Капур не ограничивается только Шекспиром. Среди его любимых авторов – Федор Достоевский, русский писатель, известный своей глубиной, мистицизмом и способностью проникать в самые темные уголки человеческой души.

15 октября зрители смогут увидеть спектакль «Братья Карамжале» по мотивам романа «Братья Карамазовы». Раджат Капур представит свою интерпретацию этого сложного и многогранного произведения, наполнив его юмором, сатирой и, конечно же, элементами индийской культуры. Зрителям предстоит увидеть очень необычный и запоминающийся спектакль.