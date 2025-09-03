В Петербурге проходит выставка со «сказочными» иллюстрациями Ивана Билибина

В культурном квартале «Брусницын» Санкт-Петербурга, расположенном по адресу Кожевенная линия, дом 30, на третьем этаже Арт центра, развернулась выставка, посвященная сказочному миру великого русского художника Ивана Яковлевича Билибина. Выставка, носящая название «Сказочные миры И.Я. Билибина», представляет собой поистине уникальное собрание, включающее более ста оригинальных работ мастера. Экспозиция продлится до 5 октября 2025 года, предоставляя посетителям редкую возможность окунуться в волшебный и самобытный мир билибинских иллюстраций.

Центральное место на выставке занимает знаменитая серия иллюстраций к русским народным сказкам, восхищающая зрителей уже более ста лет. Это не просто изображения, а целые миры, созданные с невероятной детализацией и мастерством. Как отмечает директор Музея дизайна «Основа», Анастасия Воронина-Даринцева, Иван Яковлевич Билибин был не просто иллюстратором, а настоящим гением своего времени, первым российским графиком и полиграфистом, который понял книгу как единую, неразрывную экосистему, где текст и иллюстрация гармонично дополняют друг друга, образуя законченное художественное целое. Его стремление к совершенству проявлялось даже в создании уникальных шрифтовых гарнитур для каждой книги, что подчеркивало его целостный подход к книжному искусству.

Уникальный и легко узнаваемый «билибинский стиль» основан на глубоком изучении и виртуозном использовании традиций русского народного искусства, неорусского стиля, его характерной узорчатости и декоративности. Билибин с поразительным мастерством прорисовывал мельчайшие детали: орнаменты, костюмы, предметы быта допетровской Руси, создавая живые и аутентичные образы. Каждая деталь – от вышивки на рубахе до архитектуры терема – продумана и выполнена с невероятной точностью, отражая глубокое знание и уважение к русской культуре.

Выставка в Арт центре представляет более 100 работ из собрания Музея дизайна «Основа», среди которых – иллюстрации к русским народным сказкам, эскизы к театральным постановкам, а также удивительные открытые письма, содержащие архитектурные и этнографические зарисовки. Эта коллекция – результат многолетней кропотливой работы, и она постоянно пополняется новыми уникальными экспонатами. Среди представленных работ – иллюстрации к былине «Вольга», создающие мощный и эпический образ древнерусской жизни.

Особое внимание привлекает акварель 1902 года, прошедшая долгий путь из рук известного коллекционера русского искусства на Западе, почетного консула России в Италии Альберто Сандретти. Однако широкой публике Билибин наиболее известен своими иллюстрациями к сказкам А.С. Пушкина. Его рисунки к «Сказке о царе Салтане», например, стали основой для всеми любимого советского мультфильма, вошедшего в историю отечественной анимации. В экспозиции также представлена гравюра «Руслан и Голова» из «Руслана и Людмилы», попавшая в собрание музея из рук внучки Министра культуры РСФСР, что придает ей особую историческую ценность.

Еще одной замечательной работой, представленной на выставке, является редкая афиша к русскому балету Сергея Дягилева. На обороте этого уникального экземпляра, датированного 1936 годом и рекламирующего «Гуляние на празднике Ярилы», сохранилась оригинальная надпись, свидетельствующая о том, что она анонсировала Третий сезон Русских балетов в престижном Королевском театре в Ковент-Гардене (Лондон). Эта афиша – яркое свидетельство мировой известности Билибина и его влияния на развитие мирового искусства.

Таким образом, выставка «Сказочные миры И.Я. Билибина» – это не просто показ иллюстраций, а увлекательное путешествие в мир русской культуры, истории и искусства. Это возможность познакомиться с творчеством великого мастера, оценить его виртуозное мастерство и уникальный стиль, оказавший огромное влияние на развитие российской и мировой графики. Выставка оставляет незабываемое впечатление и становится настоящим событием для всех любителей искусства и русской культуры. Не упустите возможность посетить это уникальное мероприятие до 5 октября 2025 года.