Выставка «Марк Шагал. La Bible»

Арт центр в Культурном квартале БРУСНИЦЫН представляет выставку работ великого мастера XX века Марка Шагала «La Bible». В составе экспозиции – 84 произведения, иллюстрирующих события Ветхого Завета. На выставке можно будет погрузиться в необыкновенный мир, созданный яркими многоцветными литографиями и дополненный тонко подобранной музыкой. Работы сопровождаются библейскими текстами, описывающими каждый конкретный сюжет, что позволит не только получить новые впечатления и эмоции, но также и узнать много нового о творчестве художника и его уникальном восприятии Священного Писания.

Марк Шагал, еврей по национальности, рожденный в Российской империи и проживший большую часть жизни во Франции, является художником, талант которого не вписывается в рамки национальности и даже направления.

Важнейшее место в творчестве Шагала занимают его иллюстрации к Библии, которые мастер начал создавать в 1930-е годы, а закончил уже после второй мировой войны. Обширная серия, увидевшая свет после долгих лет кропотливой работы, продемонстрировала поистине уникальное видение художником Библии. Произведения Шагала, помимо мудрости и величия Священного Писания, вмещают в себя простую и вечную теплоту и камерность отдельных библейских рассказов.

Специально для создания данной серии произведений художник овладел техникой литографии. Двадцать четыре работы из серии «Окна Иерусалима», также включенные в экспозицию, являются эскизами витражей для синагоги при госпитале в Иерусалиме.

Работы нашего великого соотечественника нечасто выставляются в России, и считанные музеи имеют в своей коллекции подлинные произведения Марка Шагала. Поэтому данная выставка станет подарком для всех ценителей творчества великого мастера.

На выставке будут представлены витражные работы трёх современных художников монументальной живописи: Александра Демидова и Евгения Панина, преподавателей, а также Ирины Бричагиной, выпускницы кафедры монументально-декоративной живописи Художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. В своих произведениях, выполненных в витражной технике, они вступают в творческий диалог с наследием Марка Шагала. Обращаясь к ветхозаветной тематике и переосмысляя тонкую игру цвета, столь характерную для великого мастера, современные авторы подчеркивают его выразительность и яркую эмоциональность.

На выставке пройдёт серия мастер-классов, которая познакомит всех желающих с особенностями технологии создания витража и позволит прикоснуться к красоте этой техники.

28 февраля - 27 июля

Арт центр в Культурном квартале БРУСНИЦЫН

Кожевенная линия д.30, на входе в арку сразу направо, на 3 этаж

ежедневно 12.00 — 21.00