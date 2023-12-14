В Эрмитаже прозвучат «Времена Года» Вивальди

24 декабря в Атриуме Главного штаба Эрмитажа состоится концерт Камерного оркестра "Дивертисмент" под названием "Времена года на все времена".

В программе будут исполнены все четыре концерта для скрипки с оркестром Антонио Вивальди, а также фрагменты из циклов "Времена года" других композиторов, таких как Пьяццолла, Ахунов, Рихтер и Рекен.

"Времена года" - это цикл концертов для скрипки с оркестром, написанный Антонио Вивальди, который представляет собой первые четыре из двенадцати концертов, входящих в его Опус 8 - "Спор гармонии с изобретением". Этот цикл был написан в классической итальянской трёхчастной концертной форме, где быстрые первая и последняя части обрамляют медленную центральную часть. Каждый концерт посвящен одному времени года и предваряется сонетом, который раскрывает создаваемые образы.

"Времена года" являются наиболее известным произведением Вивальди и барокко в целом, и именно поэтому они так популярны во всем мире.

Камерный оркестр "Дивертисмент" был создан в 1990 году и сразу заявил о себе в родном городе и за его пределами. Оркестр отличается единством музыкантской школы и верностью петербургским камерным традициям. Несмотря на то, что в составе оркестра только струнные инструменты, его репертуар не ограничивается стилистическими или жанровыми рамками.

В концертных программах оркестра можно услышать музыку разных эпох, включая барокко, классицизм, аргентинское танго, а также академическую музыку XX-XXI веков и third-stream. Благодаря такой универсальности, репертуар коллектива огромен. Оркестр "Дивертисмент" известен своей "всеядностью" и часто исполняет сочинения композиторов разных стилей и эстетик. Многие композиторы пишут музыку специально для этого оркестра, от минимализма и новой красоты до алеаторики.

В концертных программах "Дивертисмент" можно услышать сочинения, принадлежащие совершенно различным стилям и эстетикам, что делает их выступления уникальными и разнообразными.

Концерт "Времена года на все времена" в Атриуме Главного штаба Эрмитажа будет являться уникальным музыкальным событием, объединяющим произведения разных композиторов, вдохновленных различными временами года. Это будет незабываемый вечер, наполненный красивой и эмоциональной музыкой, которая позволит вам окунуться в атмосферу каждого сезона.

Не пропустите возможность насладиться великолепными исполнениями Камерного оркестра "Дивертисмент" и погрузиться в мир музыки и искусства.

Начало в 20.00.

Билеты - https://maxitiket.ru/buy-ticket/muzei/ermitazh-atrium-glavnogo-shtaba/vremena-goda-na-vse-vremena/20231224_2000-4689340/

Продолжительность мероприятия – 1 час 30 мин минут без антракта. 6 +