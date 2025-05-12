Выставка скульптур «Большой мир маленького человека»

Мир искусства Александра Наймана берет свое начало в слове, подобно космогонии, описанной в Книге Бытия. Его выставка, хоть и небольшая, охватывает широкий спектр тем – от представлений о мироздании до комичных бытовых зарисовок, подмеченных на улицах в 50-х годах XX века.

Источником вдохновения для художника служит стремление рассказать историю, а масштабность его тем, вероятно, связана с детством, проведенным в Монголии, где восприятие места человека под звездами отличается от восприятия в перенаселенных городах. В произведениях Наймана присутствует универсальность: он считает, что человечество мало изменилось со времен Моисеева завета и обретения десяти заповедей. Поэтому, образ точильщика ножей, знакомый по мемуарной литературе о советском быте, соседствует с Авраамом, стоящим перед самым сложным выбором в его жизни. Библейские сюжеты и уличные сцены сосуществуют в мире Наймана в состоянии непрерывного апокалипсиса: полного разрушения, за которым неизбежно следует возрождение, развитие и новая гибель. Этому посвящены несколько работ: сложная конструкция из игральных карт, отсылающая к гравюре Дюрера, и скульптура в форме ядра, готового разлететься на части, разрушив хрупкие опоры, созданные человеком.

В своем творчестве Найман руководствуется простым принципом "бери и делай". Он пришел к пластическим искусствам относительно поздно, но его богатый жизненный опыт, включающий 30 лет работы в гражданской авиации и многолетнюю работу над киносценариями, наделил его мудростью и талантом рассказчика, способного привнести юмор даже в суровый библейский сюжет.

Даты проведения выставки: 16 мая 2025 — 27 июля 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург