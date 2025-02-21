Выставка Александра Малькевича "Уникальная коллекция шевронов"

25 февраля в 17.00 в музейно-выставочном центре "Россия - Моя история" состоится открытие мультимедийной авторской выставки Александра Малькевича "Уникальная коллекция шевронов". Открытие экспозиции приурочено к третьей годовщине начала специальной военной операции.

Шевроны - это не просто кусочки ткани, нашитые на форму, это настоящий язык символов, который читается без слов. Шевроны несут в себе глубокий смысл и историю. В России шевроны получили своё распространение во второй половине XIX века, когда стали являться такой же неотъемлемой частью военной формы, как погоны или петлицы. Российский вариант шевронов представлял собой V-образную нашивку.

С началом СВО шевроны стали популярны как никогда. В зоне спецоперации военные проводят многие месяцы. За это время накапливается значительная физическая и психическая усталость. Чтобы оставаться боеспособными, бойцам нужна психологическая разгрузка. И вот как раз один из ее вариантов – шевроны!

Парни и в зоне боевых действий остаются парнями. На отдыхе они играют в футбол, слушают радио, читают книги, поют под гитару. А еще они хотят круто выглядеть. Один боец так и сказал: "Когда ты день и ночь в форме, тут особо не разгонишься. А шеврон позволяет внести разнообразие во все, включая гардероб".

В уникальной коллекции собрано огромное количество шевронов (свыше 900!), и каждый из них — оригинален!

Александр Александрович Малькевич — журналист, телеведущий, медиаменеджер, политик, общественный деятель, член СПЧ, кавалер Ордена Мужества, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VII созыва. Два с половиной года Александр Малькевич работал на освобождённых от укрофашизма территориях на Украине и за это время у Александра образовалась большая коллекция фотографий шевронов. На выставке коллекция будет представлена впервые.

Выставка продлится до 9 мая 2025 года.

Вход на выставку свободный.

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