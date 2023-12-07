Фотовыставка Александра Малькевича «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца»

12 декабря в 19.00 в музейно-выставочном центре «Россия - моя история» состоится открытие фотовыставки Александра Малькевича «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца».

В открытии выставки примет участие автор – известный российский журналист, кавалер ордена Мужества, член Общественной палаты России Александр Малькевич. Он представит около 300 своих фоторабот.

С июля 2022 года Александр практически постоянно живет и работает на освобождённых от украинского фашизма территориях. Сегодня он, пожалуй, один из немногих российских журналистов и общественных деятелей, который побывал везде: он жил и работал в Херсонской, Запорожской, Харьковской областях, в ЛНР и ДНР, видел все своими глазами: как живут и работают люди, как, невзирая на круглосуточные обстрелы, каждый день созидают. Видел – и старался запечатлеть: кровавые раны и разрушения войны, и тихое счастье мирной жизни.

Херсон – Берислав – Новая Каховка – Мелитополь – Бердянск – Энергодар – Мариуполь – Донецк – Луганск – Купянск – Изюм... такого вы не увидите больше нигде! Это «живая история» – то, что происходит здесь и сейчас. В каждой из фотографий «застыл» немой, но очень громкий ответ на многие вопросы: «Зачем?» и «Почему?». Эти фотографии передают и атмосферу, и факты, причем реальные факты и свидетельства времени.

Жители освобожденных территорий чтят память о подвигах предков. Это демонстрируют мемориалы героям Великой Отечественной войны; здесь они сохранились назло «новым идеологам» укрофашистского толка. Увековечивают здесь и память о героях современности, создавая мемориалы, пронизывающие до глубины души. Каждая фотография наполнена разными эмоциями. Скорбь и гордость одновременно, а еще – надежда и вера. Чудом уцелевшие храмы и новые святыни – тому подтверждение.

Выставка продлится до 29 декабря 2023 года.

Проект реализован Фондом развития новых медиа.

Вход на выставку свободный.

Возрастное ограничение 12+