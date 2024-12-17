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Питерец.ру » Общество » В Историческом парке «Россия – Моя история» представят проект Александра Малькевича "Приближая Победу"

В Историческом парке «Россия – Моя история» представят проект Александра Малькевича "Приближая Победу"

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
myhistorypark.ru
В музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» пройдет мероприятие, посвященное героям, сражающимся в зоне специальной военной операции

24 декабря 2024 года в 18.00 в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» пройдет мероприятие, посвященное героям, сражающимся в зоне специальной военной операции, в рамках которого состоится премьера полнометражного документального фильма Александра Малькевича «Ленинградский Победный», рассказывающего об истории Ленинградского гвардейского полка и его бойцах.

Проект "Приближая Победу" даст старт сразу двум фотовыставкам Александра Малькевича. Одна из них посвящена херсонским «маргеловцам» - бойцам отряда добровольцев «Барс-33» имени Василия Маргелова, которые сражаются на Херсонском направлении. Шефство над отрядом взяли ученики школы №506 Кировского района Санкт-Петербурга. В школе работает клуб «Юный Маргеловец», благодаря которому ребята смогли легко подружиться с бойцами. Вторая выставка представит фотографии бойцов Ленинградского полка, состоящего из мобилизованных жителей Северной столицы и других регионов Северо-Запада.

В числе приглашенных на мероприятие: родственники бойцов СВО, участники клуба «Юный маргеловец», ветераны боевых действий, представители общественных организаций.

Александр Александрович Малькевич - журналист, телеведущий, медиаменеджер, политик, общественный деятель, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VII созыва. С июля 2022 года Александр Малькевич работал на освобождённых от укрофашизма территориях на Украине. Он один из немногих российских журналистов и общественных деятелей, который жил и работал в Херсонской, Запорожской, Харьковской областях, в ЛНР и ДНР, своими глазами видел и старался запечатлеть кровавые раны, разрушения войны и тихое счастье мирной жизни.

Выставка продлится до 23 февраля 2025 г.

Вход на выставку свободный.

Возрастное ограничение 6+

В Историческом парке «Россия – Моя история» представят проект Александра Малькевича "Приближая Победу"

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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