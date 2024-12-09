Выставка «Анималистика. И в шутку, и всерьез»

18 декабря 2024 года в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открывается уникальный по своей художественной значимости выставочный проект «Анималистика. И в шутку, и всерьез». Его партнерами стали 36 отечественных музеев, галерей и частных коллекционеров. Богатый изобразительный материал, составивший содержание выставки, призван продемонстрировать анималистическую тематику с разных сторон и порой с совершенно неожиданных ракурсов, что поможет зрителям разобраться в основных тенденциях развития этого художественного жанра в искусстве XX столетия.

В экспозиции представлено более 150 работ - живопись, графика, скульптура - не только мастеров, непосредственно посвятивших свою жизнь изучению жизни животных, но и тех творцов, которые вовсе не позиционировали себя в качестве анималистов. Произведения всемирно известных художников – Кузьмы Петрова-Водкина (1878 – 1939), Нико Пиросмани (1862 – 1918), Бориса Григорьева (1886 – 1939), Натана Альтмана (1889 – 1970), Климента Редько (1897 – 1956), Святослава Рериха (1904 – 1993), Василия Сварога (1883 – 1946), многих современных авторов – Завена Аршакуни (1932 – 2012), Виталия Тюленева (1937 – 1997), Германа Егошина (1931 – 2009), Владимира Яшке (1948 – 2018), Анатолия Белкина (род.1953), но также и незаслуженно забытых мастеров, чьи имена станут настоящим открытием не только для любителей искусства, но и для специалистов в области анималистики.

Анималистический жанр раскрывается на выставке через разные тематические блоки: «портрет», где зверь и птица даются крупным планом во всем богатстве характеристики их внешнего облика и поведения, «животные на природе», чьи образы раскрываются в естественной среде их обитания, и композиции, затрагивающие различные стороны «взаимоотношения человека и животных».

В «портретах» зверей и птиц авторы концентрируют внимание на состоянии животного, характере поведения, на пластике тел, ритме их движения. Здесь порой прослеживается нечто близкое к очеловечиванию образов. Собаки, кошки, лисы, бычки, лебеди, петухи и павлины становятся носителем определенной духовной и эмоциональной сущности. Показателен в этом смысле портрет рыжей собаки Кузьмы Петрова-Водкина («Собака», 1919), который является жемчужиной выставки. Автор создает очень живой и непосредственный образ не просто собаки, но портрет маленького доброго существа с пытливым взглядом умных глаз.

Особой выразительностью выделяется также скульптурная композиция «Сова», исполненная в бронзе художником-анималистом Александром Белашовым («Сова», 1973). Птица изображена в движении, за долю секунды до того, как, оттолкнувшись от поверхности массивными лапами, взлетит ввысь.

«Животные на природе», представленные в одиночку или группами, интересны художникам с точки зрения передачи особой психологической атмосферы. Животные способны проявить характер, продемонстрировать свой добрый или хищный нрав. Наполненные напряжением герои картин выражают самые разные эмоции – радость, восторг от единства с окружающим миром, трагедию одиночества или потерянности, состояние покоя или энергию действия.

Одна из самых популярных и излюбленных тем анималистики XX века, которой отдана основная часть экспозиции, – это разные мотивы взаимоотношений человека с животным. В поисках гармонии между миром людей и царством зверей художники обращаются к сюжетам, где животные или птицы живут рядом с людьми и занимаются своими делами. И все же можно заметить, что фигуры животных в этих живописных произведениях являются уже не второстепенными элементами композиции, а вполне равноправными по отношению к людям героями. В творчестве некоторых художников эта тема окрашивается поэтически-романтическими настроениями (Святослав Рерих «Молчание» (1964), Михаил Греку «Мальчик с быками» (1987), Виталий Калинин «Хакасские девочки» (1937), у иных юмористическими нотами (Виктор Данилов «Дама с улитками» (2002), Александр Бучкури «Чаепитие» (1933). Зачастую художники черпают свои сюжеты из окружающей нас жизни, наделяя героев человеческими качествами, что приводит к забавным парадоксальным результатам. Так «Частная территория» Виктора Данилова (2007) – фактически является пародией на идиллию дачной жизни. Теплым юмором наполнена картина «Дуэт» (1989) Зои Мунаевой, явно подмеченная в жизни.

19 ДЕКАБРЯ, 2024 – 09 МАРТА, 2025

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Открытие 18 декабря в 18:00