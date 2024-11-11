Выставка «Артефакты» в «Стрит-арт хранение»

«Стрит-арт хранение» (САХ) анонсирует выставочный проект «Артефакты», подготовленный совместно с издательством и одноименным Telegram-каналом «Стены & Фломастеры» (С&Ф). Выставка откроется в пространстве САХ 16 ноября и продлится до 15 января 2025 года.

Экспонатами проекта станут предметы, оставшиеся от уличного искусства, и те, что стать искусством не успели. Это расходные материалы, которыми пользуются художники, трафареты, эскизы и тестовые экземпляры реализованных проектов, фрагменты уличных работ. Одни были переданы в собрания САХ и С&Ф, другие одолжены на выставку авторами, а третьи найдены на улице. По замыслу организаторов, эти неприметные на первый взгляд вещи могут рассказать об энергетике и силе уличного искусства куда больше, чем любая фотография.

На экспозиции будут представлены артефакты уличных акций, которые проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Перми, Красноярске и Екатеринбурге. Один из экспонатов — «Уличное [искусство]» Никиты Nomerz — представляет собой часть уличного объекта: кусок обвалившейся стены с надписью «искусство», а на здании, откуда был взят обломок, осталась надпись «уличное». Также широкой аудитории будут впервые показаны: работа Кирилла Кто, некогда реализованная на фасадной сетке одного из московских зданий, трафареты художника Zoom’a, Алексея Бархана и пермской команды «Фрукты», рельефы и микро стрит-арт московских и петербургских художников, артефакты уличных акций Тимофея Ради. Самые старые артефакты на выставке относятся к середине 2000-х годов и являются коллекционной редкостью.

В общей сложности в экспозицию проекта войдет более 60 артефактов, связанных в том числе с такими авторами, как Кирилл Кто, Никита Nomerz, КМФ, Базелевс, ХУХ, Тризет, Sad Face, Тимофей Радя, арт-группы «Фрукты» и «Злые», Вера Ширдина, Миша Маркер, Тома3000, Wekman, Александр Жунев, Zoom, Коля Super, Алексей Бархан, Алеша, Стас Багс и др.

Кураторы: Алина Зоря, С&Ф (Базелевс, Тризет и ХУХ)

Экспозиционный дизайн: Миша Верт

Аудиогид: ХУХ и Базелевс

Менеджер выставки: Ольга Задумина

Посещение выставки строго по расписанию. Рекомендуем приобретать билеты заранее.

Кураторские экскурсии по выставке: каждую субботу в 16:00, кроме 28 декабря. По входному билету в САХ.

Самостоятельное посещение выставки с аудиогидом: каждый четверг с 19:00 до 21:00 и воскресенье с 17:30 до 20:00.

Адрес: Стрит-арт хранение — Санкт-Петербург, Севкабель порт, Кожевенная ул., 40Е, 2 этаж, домофон 19#