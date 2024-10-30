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Питерец.ру » Культура » Презентация книги «Русская опера на службе у государства»

Презентация книги «Русская опера на службе у государства»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Буфф
В издательском доме «ПИТЕР» выходит книга «Русская опера на службе у государства»

В издательском доме «ПИТЕР» выходит книга «Русская опера на службе у государства» - ответственного секретаря Российской национальной оперной премии «Онегин», кандидата искусствоведения Дмитрия Изотова. Научно-популярное издание посвящено оперным спектаклям сталинской эпохи.

Чем примечательно творчество режиссера, создающего свой спектакль в строгих рамках идеологических запросов советского государства? Может ли быть оригинальным и самобытным художник в сталинскую эпоху? На каком языке говорят со зрителем оперные постановки 1930–1950-х годов? В поисках ответа на эти вопросы книга приглашает читателя совершить увлекательное путешествие по страницам истории музыкального театра периода «большого стиля».

На примере спектаклей по русским классическим операм в Большом театре и Театре оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинском) автор прослеживает, как происходило разрушение старых и формирование новых традиций театральной культуры. Книга рассказывает о знаковых национальных операх, поставленных в годы правления Сталина в один театральный сезон на главных оперных сценах Советского Союза: «Садко» Н.А. Римского-Корсакова, «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, «Иван Сусанин» М.И. Глинки и «Мазепа» П.И. Чайковского.

Из книги вы узнаете, как персонаж былины, гусляр и потешник Садко, превратился в первооткрывателя не только земель русских, но и космических просторов. Почему опера «Борис Годунов» стала главным репертуарным хитом советской оперной сцены. Как Сталин вмешивался в режиссуру оперных спектаклей Большого театра и зачем по его просьбе переделали финал патриотической оперы «Иван Сусанин». По какой причине самая «кровавая» опера Чайковского «Мазепа» стала популярна именно в советскую эпоху. Об этом, а также о других спектаклях, знаковых и скандальных событиях советского оперного театра, вы узнаете из книги «Русская опера на службе у государства». Ее герои – не только режиссеры, артисты, художники, дирижеры, без участия которых не состоялись бы премьеры, но и само оперное искусство во всем его многообразии.

«Традиционно считается, что оперные спектакли сталинской эпохи были помпезным зрелищем «большого стиля» — с роскошными костюмами, масштабными декорациями, патетической манерой исполнения. Это верно лишь отчасти. В этот период появлялись разные по замыслу и художественному языку оперные постановки — как экспериментальные, так и классические. Некоторые из них, кстати, до сих пор с успехом идут в репертуаре - более семидесяти лет! Например, в Большом театре идет спектакль «Борис Годунов» (1948), в Мариинском - «Мазепа» (1950) и «Князь Игорь» (1954). Сегодня зритель устал от режиссерских экспериментов, навязывании произведениям классиков не свойственных смыслов. Сейчас все более актуальным становится возвращение к традициям того театра, который обращался к зрителю не на языке эпатажа, а предлагал переосмыслить внутреннюю философию произведения. Реконструкция спектаклей 1930-1950-х годов, поставленных в Большом и Мариинском театрах позволит ответить на вопросы о том, как советские режиссеры адаптировали русскую классику к современности, чем отличались их спектакли, как они рождались и как служили государству — легендарные спектакли «большого стиля»?», - рассказывает о книге Дмитрий Изотов.

Дмитрий Владимирович Изотов – театровед, историк музыкального театра, кандидат искусствоведения, ответственный секретарь Национальной оперной премии «Онегин», автор научных статей и публикаций по истории советского оперного театра.

Проект реализован в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Презентация книги состоится 23 ноября в книжном магазине «Dостоевский» в Москве, и на Втором оперном форуме «Онегинские встречи», который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 ноября по 3 декабря 2024 года.

Вход на презентацию свободный по предварительной регистрации.

Регистрация будет открыта в официальных сообществах:

23 ноября в 19:00 книжный магазин «Dостоевский» (Москва)

27 ноября в 19:00 Гранд отель «Европа» (Санкт-Петербург)

Источник: Буфф
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