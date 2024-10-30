Презентация книги «Русская опера на службе у государства»

В издательском доме «ПИТЕР» выходит книга «Русская опера на службе у государства» - ответственного секретаря Российской национальной оперной премии «Онегин», кандидата искусствоведения Дмитрия Изотова. Научно-популярное издание посвящено оперным спектаклям сталинской эпохи.
Чем примечательно творчество режиссера, создающего свой спектакль в строгих рамках идеологических запросов советского государства? Может ли быть оригинальным и самобытным художник в сталинскую эпоху? На каком языке говорят со зрителем оперные постановки 1930–1950-х годов? В поисках ответа на эти вопросы книга приглашает читателя совершить увлекательное путешествие по страницам истории музыкального театра периода «большого стиля».
На примере спектаклей по русским классическим операм в Большом театре и Театре оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинском) автор прослеживает, как происходило разрушение старых и формирование новых традиций театральной культуры. Книга рассказывает о знаковых национальных операх, поставленных в годы правления Сталина в один театральный сезон на главных оперных сценах Советского Союза: «Садко» Н.А. Римского-Корсакова, «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, «Иван Сусанин» М.И. Глинки и «Мазепа» П.И. Чайковского.
Из книги вы узнаете, как персонаж былины, гусляр и потешник Садко, превратился в первооткрывателя не только земель русских, но и космических просторов. Почему опера «Борис Годунов» стала главным репертуарным хитом советской оперной сцены. Как Сталин вмешивался в режиссуру оперных спектаклей Большого театра и зачем по его просьбе переделали финал патриотической оперы «Иван Сусанин». По какой причине самая «кровавая» опера Чайковского «Мазепа» стала популярна именно в советскую эпоху. Об этом, а также о других спектаклях, знаковых и скандальных событиях советского оперного театра, вы узнаете из книги «Русская опера на службе у государства». Ее герои – не только режиссеры, артисты, художники, дирижеры, без участия которых не состоялись бы премьеры, но и само оперное искусство во всем его многообразии.
Дмитрий Владимирович Изотов – театровед, историк музыкального театра, кандидат искусствоведения, ответственный секретарь Национальной оперной премии «Онегин», автор научных статей и публикаций по истории советского оперного театра.
Проект реализован в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
Презентация книги состоится 23 ноября в книжном магазине «Dостоевский» в Москве, и на Втором оперном форуме «Онегинские встречи», который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 ноября по 3 декабря 2024 года.
Вход на презентацию свободный по предварительной регистрации.
Регистрация будет открыта в официальных сообществах:
23 ноября в 19:00 книжный магазин «Dостоевский» (Москва)
27 ноября в 19:00 Гранд отель «Европа» (Санкт-Петербург)