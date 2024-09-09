Выставка «Короткие истории»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку владивостокского художника Сергея Меренкова, в чьих живописных холстах добрая ирония, лирический абсурдизм и поэзия слиты воедино.

Дальний Восток, особенно Приморье (его южная часть, о которой в шутку говорят: «Широта крымская — долгота колымская») — это особый мир, почти рай, где бывали далеко не все. Но и в раю бывают тени. Перед местными жителями стоят те же экзистенциальные проблемы, что волнуют и всех остальных. Несмотря на особенности климата и ландшафта, тут протекает самая обычная жизнь: люди трудятся, любят и мечтают о невозможном.

Здесь, на самом краю России, сложилась своя, во многом автономная художественная школа — познакомиться с ней впервые зрители Эрарты могли весной 2016 года в экспозиции «Край бунтарей...». Сегодня же в музее представлена персональная выставка приморского художника Сергея Меренкова. Он родился во Владивостоке в 1976-м, пять лет учился в местном художественном училище, а в 2002 году окончил Дальневосточную государственную академию искусств. Ни география, ни полученное образование не объясняют в полной мере тематического и стилевого своеобразия Сергея. Это скорее феномен личности: «прорасти» она могла в любой точке — хоть в Минске, хоть в Нижнем Новгороде, — но сформировалась все-таки во Владивостоке, где так много открытого пространства, света, воздуха. Неслучайно персонажи Меренкова погружены не в городскую среду, а в некую ветреную пустоту мира. Сам он определяет свой стиль как наивный реализм, хотя легко узнаваемая манера письма художника далека от безыскусности — в ней, безусловно, есть цельность, изощренность. Акценты его творчества — не нарциссические, колористические или формотворческие, а скорее смысловые. Автор работает в оригинальном жанре короткого визуального рассказа, притчи. Ирония, лирический абсурдизм, философия романтического нестяжательства, поэзия и гротеск в его произведениях слиты воедино.

Художник совсем не боится нарратива — напротив, его работы напоминают иллюстрации к книге о странных людях, написанной с доброй иронией и сочувствием. Подобно муми-троллям, они обосновались в стороне от суетного мира и ведут свою скромную, самодостаточную жизнь, в которой сохраняются человечность и мечты. Герои Меренкова трогательны и немного смешны. Они похожи на нас. Они и есть мы — в условном, образном, театрализованном воплощении. С ними случается все то же самое, что происходит со всеми людьми, испытующими смыслы с библейских времен, живущими «вдали от шума городского» в почти первозданной, не очень уютной пустоте.

Работы Меренкова — своеобразные лирико-иронические истории о человеческих мечтаниях с узнаваемыми сквозными сюжетами, отсылающими к универсальной культурной памяти. Этим они и цепляют публику, причем не только российскую. Сергей трижды удостаивался наград парижского «Салона французских художников»: в 2018 году получил приз зрительских симпатий, в 2019-м завоевал бронзовую медаль, а в 2020-м — серебряную. Автор неоднократно становился обладателем престижных премий и в России — сегодня с его произведениями могут познакомиться и зрители Эрарты.

Сергей Меренков. Короткие истории

Даты проведения выставки: 13 сентября 2024 — 8 декабря 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург