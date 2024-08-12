Выставка «Проникновенная гармония» посвящена творчеству признанного и любимого зрителями скульптора Лёвы Бейбутяна (1954), в чьих произведениях органично звучит дуэт армянского и петербургского искусства, проявляется синтез национальной традиции и классической Петербургской культуры.

Он является представителем поколения художников, заявивших о себе в 1980-е годы. В его творчестве значительное место занимают памятники. Наибольшую известность ему принесла работа над памятниками великому русскому теоретику, мыслителю Константину Циолковскому и выдающемуся армянскому композитору, музыковеду, священнослужителю Согомону Согомоняну (Комитасу).

Обращение к граниту при создании названных памятников – вполне логичное решение для Петербурга. Жителей Выборга радует монументально-декоративная композиция «Мальчик с кошкой», также выполненная в камне. Не менее ярко творчество Бейбутяна представляют и экспонирующиеся на выставке станковые работы, выполненные в камне, шамоте и дереве, в основе которых лежат любовь к Армении и семейные ценности. В его тематических композициях раскрываются грани не известной широкому зрителю армянской истории, они погружают в мир национального эпоса («Рождение Айка» (2011), «Летописец» (1999), «Назели» (1985)).

Другое направление декларирует приоритет взаимной любви, доверия и заботы в семейных отношениях («Руки родителей» (1987), «Мать и дитя» (1997), «Семья» (2018), «Братья» (1992)). При этом скульптору не чуждо и любование красотой, выраженное в фигурах девушек, оснащённых лёгким эротическим подтекстом («Девушка с виноградной лозой» (2014), «Танцовщица» (1993), «Торс» (1997)). Скульптор обладает выраженным авторским почерком, в котором преобладает стремление создавать округлые замкнутые формы.

Экспозиция выставки вторит этому стремлению: в каждой из трёх основных частей выставочного пространства скульптуры располагаются плавными полукругами, намекающими на круговое движение, как в армянском танце Назели, и постепенно переводящими одну пластическую тему в другую.

В состав выставки, созданной к юбилею мастера, вошли произведения, принадлежащие музею, коллекции Игоря Суханова и хранящиеся в мастерской автора. Также зрители получат возможность глубже проникнуться творчеством Бейбутяна, понять личность скульптора с помощью видеофильма о нём и мультимедийного ролика, посвящённого его произведениям.

19 августа в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

19:00 – вернисаж выставки Левы Бейбутяна «Проникновенная гармония» (1 этаж)

Санкт-Петербург Наб. канала Грибоедова, 103