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Питерец.ру » Культура » Выставка произведений Ларисы Кирилловой и Вадима Трояновского «Упоение красотой»

Выставка произведений Ларисы Кирилловой и Вадима Трояновского «Упоение красотой»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
Выставка произведений Ларисы Кирилловой и Вадима Трояновского «Упоение красотой»

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков представляет новую выставку посвященную творчеству двух крупных петербургских мастеров: живописца Ларисы Кирилловой, заслуженной художницы РСФСР и действительного члена РАХ, и скульптора Вадима Трояновского, заслуженного художника РСФСР. Они профессионально сформировались в 1970-1980-е годы, ярко заявив о себе как художники лирико- романтического направления в советском искусстве.
Обратившись к традициям и опыту классического искусства, они, каждый по-своему, пропустили своих «героев» сквозь эпохи и стили. Художественные поиски вышеназванных авторов были обусловлены желанием отразить реалии современности через призму  гуманистических идеалов прошлого и вечные категории прекрасного. И по сей день, они продолжают жить и творить, извлекая из выбранных мотивов многочисленные художественные и философские смыслы.
Для творчества Кирилловой характерны темы, посвященные материнству, семье, красоте человека, которые находят воплощение в образах современниц. Как пишет сама художница, ее «волнует женское начало в жизни, и даже – женская доля». И потому персонажами ее произведений являются в основном женщины – всегда прекрасные внешне, погруженные в поэтику своих дум,
живущие в гармонии с окружающим миром. Большое место в творчестве живописца занимают жанровые произведения, в которых чувствуется обращение к наследию мастеров северного Возрождения, едва заметные влияния живописной пластики Петрова-Водкина, Серебряковой и пространственно-образных принципов Венецианова. Кириллова проявила свое дарование и в работе над полотнами с обнаженной женской натурой на лоне природы и в интерьерах («Летний день», 1997, «У озера», 2014), метафорических сюжетах и бытовых сценах, раскрывающих ее понимание античного идеала красоты.
Трояновский, автор известных памятников Анне Ахматовой, Ольге Бергольц, Анне Павловой, работает также и в области станковой скульптуры. Доминирующими темами в его творчестве являются юношество в период взросления, творчество и вдохновение,  выраженное в портретах деятелей искусства и культуры. Мастер обращается к внутренней красоте человека, органично
соединяя непосредственность первого впечатления с широким художественным обобщением («Он и она», 2010).
Экспозиция «Упоение красотой» составлена из 40 живописных и скульптурных произведений Кирилловой и Трояновского. Основная часть работ представленных на выставке была сделана в 1990-2010-е годы.
Куратор выставки: Екатерина Михатова

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков
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