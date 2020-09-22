Выставка произведений Ларисы Кирилловой и Вадима Трояновского «Упоение красотой»

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков представляет новую выставку посвященную творчеству двух крупных петербургских мастеров: живописца Ларисы Кирилловой, заслуженной художницы РСФСР и действительного члена РАХ, и скульптора Вадима Трояновского, заслуженного художника РСФСР. Они профессионально сформировались в 1970-1980-е годы, ярко заявив о себе как художники лирико- романтического направления в советском искусстве.

Обратившись к традициям и опыту классического искусства, они, каждый по-своему, пропустили своих «героев» сквозь эпохи и стили. Художественные поиски вышеназванных авторов были обусловлены желанием отразить реалии современности через призму гуманистических идеалов прошлого и вечные категории прекрасного. И по сей день, они продолжают жить и творить, извлекая из выбранных мотивов многочисленные художественные и философские смыслы.

Для творчества Кирилловой характерны темы, посвященные материнству, семье, красоте человека, которые находят воплощение в образах современниц. Как пишет сама художница, ее «волнует женское начало в жизни, и даже – женская доля». И потому персонажами ее произведений являются в основном женщины – всегда прекрасные внешне, погруженные в поэтику своих дум,

живущие в гармонии с окружающим миром. Большое место в творчестве живописца занимают жанровые произведения, в которых чувствуется обращение к наследию мастеров северного Возрождения, едва заметные влияния живописной пластики Петрова-Водкина, Серебряковой и пространственно-образных принципов Венецианова. Кириллова проявила свое дарование и в работе над полотнами с обнаженной женской натурой на лоне природы и в интерьерах («Летний день», 1997, «У озера», 2014), метафорических сюжетах и бытовых сценах, раскрывающих ее понимание античного идеала красоты.

Трояновский, автор известных памятников Анне Ахматовой, Ольге Бергольц, Анне Павловой, работает также и в области станковой скульптуры. Доминирующими темами в его творчестве являются юношество в период взросления, творчество и вдохновение, выраженное в портретах деятелей искусства и культуры. Мастер обращается к внутренней красоте человека, органично

соединяя непосредственность первого впечатления с широким художественным обобщением («Он и она», 2010).

Экспозиция «Упоение красотой» составлена из 40 живописных и скульптурных произведений Кирилловой и Трояновского. Основная часть работ представленных на выставке была сделана в 1990-2010-е годы.

Куратор выставки: Екатерина Михатова