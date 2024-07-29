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Питерец.ру » Культура » Выставка «Остров художников»

Выставка «Остров художников»

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку петербургских художников, посвященную Васильевскому острову.

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку петербургских художников, посвященную Васильевскому острову.

Васильевский остров, наверное, самый известный район Петербурга — знаковое место с особой атмосферой, богатой историей и культурой, дарящее неповторимое чувство близости к морю. Здесь уже триста лет рождается и живет искусство.

Задачи выставки «Остров художников» не исторические (хотя без истории здесь не обойтись) и не иллюстративно-пейзажные (хотя пейзажи, конечно, присутствуют), а прежде всего художественные: в экспозиции представлены живопись разных стилей и скульптуры, выполненные в дереве, бронзе и керамике (шамоте) — всего около тридцати произведений двадцати художников, чьи жизнь и творчество тесно связаны с Васильевским островом.

Часть авторов входит в существующее уже двадцать лет сообщество «Безнадежные живописцы». Эти безоглядно и безнадежно влюбленные в живопись художники разрабатывают в основном авторские версии петербургского романтического экспрессионизма. Среди них Анатолий Заславский, Роберт Лотош, Арон Зинштейн, Алла Давыдова, Юлия Сопина, Вероника Леонтьева и Илья Овсянников. Стремясь к большему разнообразию, кураторы выставки не стали ограничиваться этим обаятельным кругом авторов и постарались представить других значительных и ярких художников в русле выбранной темы. Это члены Санкт-Петербургской Академии современного искусства бессмертных Николай Сажин (1948–2019), Феликс Волосенков и Латиф Казбеков, один из основателей движения «Митьки» Владимир Шинкарев, участник группы «Эрмитаж» Юрий Гусев (1939–2018), а также самобытные авторы Александр Косенков (1959–2021), Рубен Монахов и Владимир Хахо, молодые художники Даниил Троянов и Алексей Воробьев.

Выставка задумана как встреча с петербургскими художниками, которых с Васильевским островом связывает множество видимых и невидимых нитей — жизненных, творческих, духовных. Каждый автор — это отдельный художественный мир. Чтобы зрители могли ближе с ними познакомиться и лучше понять их творчество, художники написали небольшие рассказы о себе и о Васильевском острове, которые дополняют экспозицию.

Остров художников

Даты проведения выставки: 2 августа 2024 — 29 сентября 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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