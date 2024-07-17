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Питерец.ру » Культура » Триумфальное возвращение выставки «Мусор в моих карманах»

Триумфальное возвращение выставки «Мусор в моих карманах»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
Выставка НА БИС! Триумфальное возвращение выставки «Мусор в моих карманах» Марии Кашкаревой!

Художник Дальнего Востока, член общероссийской общественной организации «Творческий союз художников России», член «Союза художников народного искусства», участник российских, международных и персональных выставок, основатель детской школы современного искусства «Арт-Взгляд».

Победитель конкурса народного голосования «Все будет хорошо!», Музей современного искусства «Арт-Муза», Санкт-Петербурге 2022-2023г.г.

Работает в направлении скульптурной живописи и является основоположником техники создания картин из лесной коряги. В работе использует природные материалы: веточки, палочки, деревяшки, коряги, сухоцвет, камни, добавляет в композиции декоративные элементы, достигает нужного стилистического эффекта с помощью красок.

Картины представляют собой уникальные по исполнению, объему, фактуре работы, тематическая направленность которых — природные пейзажи, городские зарисовки, сельские мотивы, животные, птицы, события, фрагменты истории. Лейтмотивом творчества является эстетика русской глубинки, близость к природе, ностальгия, воспоминания из детства, бережное отношение к окружающей среде, уважение к традициям и культуре.

Первая персональная выставка «Картины под ногами: кто хочет, тот увидит» проходила в декабре 2018 – январе 2019 года в «СКВ-галерее» г. Хабаровск. Представленные работы получили признание среди художников Дальнего Востока и России.

Весной 2019 года картины были представлены в международном выставочном проекте Art Salon в картинной галерее им. А. М. Федотова в Хабаровске.

В октябре 2020 года персональная выставка в галерее «Арт-подвальчик» г. Хабаровск.

В августе 2021 года картины были представлены в арт-пространстве ТЦ «Лотос», организованном хабаровским отделением «Творческого союза художников России».

Проведение персональных выставок в галерее List г. Хабаровск стало уже традицией: первая выставка успешно прошла в сентябре 2021 года, а последняя состоялась в январе 2022 года.

В марте 2022 года работы были представлены в Благовещенске в рамках выставки «Вне времени». В этом году также приняла участие в общесоюзном межрегиональном проекте ARS LONGA в г. Москва.

В своих картинах Мария Кашкарёва показывает, что используемые материалы — это не мусор, а маленькие частицы большего. От них веет теплом, запахами леса, дыма, дождя, листвы, работать с таким материалом – настоящее удовольствие, и картины получаются теплыми, душевными, очень проникновенными. Здесь есть и деревенские мотивы, природные и городские пейзажи, виды Петербурга, сюжетные зарисовки, образы животных. Все, что для этого нужно – лесная коряга, немного краски и фантазия. Главный посыл творчества Марии – учиться замечать и видеть красоту природных материалов и создавать невероятные объемные образы из маленьких деталей.

«Я создаю картины из природных материалов (веточки, палочки, деревяшки, коряжки, сухоцвет), добавляю в композиции декоративные элементы, создаю определенную стилистику с помощью красок и сочетания различных оттенков. В основном это сельские и городские пейзажи, животные, различные сюжетные моменты, истории. Эстетика картин – тепло, близость к природе, ностальгия по детству, уважение традициям, ламповость. Работы выполнены из натуральных материалов, экологичные, безопасные, пропитаны древесными ароматами.» 

14 июля — 24 сентября 2024

Музее современного искусства АРТМУЗА
Галерея «Большая ремесленная» 4 этаж
Смешанная техника

Источник: АРТМУЗА
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