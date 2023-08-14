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Питерец.ру » Культура » Выставка «Мусор в моих карманах»

Выставка «Мусор в моих карманах»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
В музее современного искусства АРТМУЗА открывается выставка «Мусор в моих карманах».

30 августа, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается выставка «Мусор в моих карманах». Автор работ - Мария Кашкарёва, победительница зрительского голосования в рамках всероссийского творческого конкурса «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!», который в 2022 году проводил музей. 

Мария работает в направлении скульптурной живописи и является основоположником техники создания картин из лесной коряги. Используя этот и другие природные материалы - веточки, палочки, деревяшки, сухоцвет, камни, добавляя в композиции декоративные элементы, обеспечивая стилистическую целостность с помощью красок, художница изображает сельские и городские пейзажи, животных, бытовые сцены.

Её картины представляют собой уникальные по исполнению, объёму, фактуре работы.
Лейтмотивами творчества являются эстетика русской глубинки, близость к природе, ностальгия, воспоминания из детства, уважение к традициям и культуре, бережное отношение к окружающей среде.

Посредством картин Мария Кашкарёва показывает, что используемые материалы — это не мусор, а маленькие частицы большего, работать с которыми – настоящее удовольствие. От них веет теплом, запахами леса, дыма, дождя, листвы. Изображение получаются душевными и какими-то согревающими, уютными. Главный посыл автора – учиться замечать и видеть красоту природы в каждой мелочи, в каждом нюансе!

Именно таким отношением художница и подкупила многочисленных посетителей АРТМУЗЫ в декабре 2022 года. Тогда она со значительным преимуществом выиграла в народном голосовании всероссийского конкурса «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!», организованном музеем.

Теперь у жителей и гостей Петербурга есть прекрасная возможность подробно изучить авторский стиль и проникнуться душевным теплом, столь характерным для творчества Марии Кашкарёвой.

«Мусор в моих карманах». До 25 октября. В АРТМУЗЕ.

Вернисаж состоится 30 августа, в 19.00.

Вход традиционно свободный.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: АРТМУЗА
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