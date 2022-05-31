Выставка «Ангелы. Птицы. Рыцари. Звери»

В основу концепции лег популярный подход искусства современности, «совместить несовместимое» — высокое и ироничное, историческое и фантазийное, декоративное и утилитарное. В проекте Ольги Лысенковой и Игоря Чеса в Артмузе — разноплановые объекты в технике горячей эмали и скульптуры.

Произведения авторов дают повод для размышления над быстротекущей жизнью, как «интеллектуальные игрушки» для взрослых и детей, не лишенных чувства прекрасного. Экспозиция — погружение в многомерное пространство искусства, наполненное гармонией, ассоциациями и реминисценциями. Яркие декоративные работы Ольгой Лысенковой в технике «живописи огнем по металлу» — древней, ныне возрождающейся в новых неожиданных формах и ипостасях, — создают мажорную атмосферу зала. В процессе обжигов получается произведение, несущее через столетия первоначальный замысел автора. Сюжеты и образы охватывают Горний и Дольний миры, все творчество мастера пронизано духовностью и полнотой земной жизни. Деревянные скульптуры Игоря Чеса демонстрируют бережное отношение к материалу; барочная виртуозность резьбы и трактовки форм, неожиданные амплуа героев являют собой выразительный пример оригинальных современных произведений, возросших из наследия старых европейских мастеров.

Художники являются преподавателями в СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Ольга Лысенкова — член Союза художников России с 1991 года, дипломант РАХ и Союза художников России. С 2007 по 2013 курировала проект «Современная художественная эмаль». Участник более 70 выставок (в том числе 17 персональных) в России и за рубежом, ее работы находятся в Государственном МИСП, нескольких российских музеях современного искусства, музеях искусства эмали Венгрии, Италии и Нидерландов, а также в частных коллекциях России и зарубежных стран. Игорь Чес — член Союза художников России с 2013 года, с 2009 года участвует в городских, всероссийских и международных выставках. Его скульптуры из камня установлены в Крыму, Краснодарском крае и на набережной г. Красноярска. В 2014 году совместно со скульптором В. Ф. Онежко участвовал в создании мраморного бюста в соборе 13 века в швейцарском кантоне Фрибур.

ОЛЬГА ЛЫСЕНКОВА, ИГОРЬ ЧЕС

Ангелы. Птицы. Рыцари. Звери

3 июня — 31 августа 2022

Вернисаж 6 июня (пн) в 19:00

Галерея «Мастерская художника», 3 этаж

Горячая эмаль, скульптура, 0+