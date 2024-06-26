Выставка «Антимиры Николая Сажина» (1948 – 2019) призвана продемонстрировать творческие поиски одного из самых загадочных художников-экспериментаторов конца XX – начала XXI века. Сажин – художник из плеяды «семидесятников», яркий герой ленинградского андеграунда. Удивительно, но Николай Сажин пришел в нонконформизм из классической академической школы. Однако именно этот симбиоз высокого профессионализма и духа независимости, сопряженного с тягой к художественному эксперименту, породил особый «сажинский» почерк.

В экспозиции представлено более 40 живописных и графических работ художника (таких-то годов), раскрывающих в полной мере многогранность его неординарного дарования. В живописи Сажин напористо ярок и декоративен, в графике он изящнее и сокровеннее. В гротескной, фантастической манере он отражает извечные темы жизни, любви и смерти в их взаимопроникновении и трансформации. Его композиции, в которых причудливо переплетаются реалистические и абстрактные формы, привлекают своей парадоксальностью, а повторяющиеся из раза в раз образы (он одержимо работал циклами и сериями) навсегда отпечатываются в памяти. Сажин помещает свои персонажи в нехарактерные для нашего представления обстоятельства, в непривычные фантасмагорические пространства, развивающиеся то по вертикали, то по горизонтали, то заворачивающиеся в круги и всегда устремляющиеся в бесконечность. Фигуры и предметы изображаются в неадекватных пропорциях, подчас гротескно искаженных. Диковинные тыквы, резвящиеся в затейливом эротическом танце лягушки, летящие по небу сказочные существа, томные красавицы не от мира сего, зловещие огородные пугала, фантастические черепа с зияющими черной пустотой глазницами, вывернутые наизнанку тела – излюбленные мотивы художника. Библейские истории у него перемешиваются с народными сказаниями. Верх иной раз меняется с низом, трагическое переплетается с комическим, святое – с безнравственным, горе – с радостью. Вычурные антропоморфные, звероподобные и растительные формы затейливо соединяются, складываясь в особую картину мироздания, где все балансирует на грани восхищения и ужаса перед Божьим промыслом.

Сажин в свойственной для него ироничной манере воплощает в своих работах экзистенциальные страхи и психологические травмы человечества, невольно побуждая преодолевать их, подчиняясь энергии вечного движения, на принципах которого строится вся Вселенная.

МИСП (Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков) был официально учрежден в декабре 2015 года в качестве структурного подразделения Центрального выставочного зала «Манеж». Коллекция Музея представляет и популяризирует изобразительное искусство, рожденное Санкт-Петербургом, исследуя исторические и современные художественные процессы, возникшие в пространстве нашего города. В настоящее время коллекция музея насчитывает более 8 000 предметов искусства.

5 ИЮЛЯ – 11 АВГУСТА, 2024

Адрес музея: набережная канала Грибоедова, 103