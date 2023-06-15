В арт-пространстве Московского Политеха открылась выставка работ скульптора, авангардиста Николая Силиса

На площадке «АРТ ПОЛИТЕХ» Московского политехнического университета открылась выставка работ Николая Андреевича Силиса известного скульптора-монументалиста, одного из трех участников знаменитой в 60-х годах группы «ЛеСС» (Владимир Лемпорт - Вадим Сидур – Николай Силис). Выставка посвящена 95-летию со дня рождения мастера и продлится до 11 августа.

На открытии выставки собрались современники, друзья и поклонники скульптора, а также студенты и сотрудники Московского Политеха. Вела вечер внучка скульптора, режиссер-постановщик Екатерина Силис. Между выступлениями гостей театральные номера показывали актеры народного SILIS-театра, которым руководит Екатерина.

На выставке представлено много женских образов – это одна из любимых тем художника. В отдельном зале стоит одна из самых известных скульптур Силиса - «Дон Кихот». Уменьшенную копию этой скульптуры в 1989 году вручили мультипликатору Юрию Норштейну в качестве приза премии имени Тарковского.

Присутствующий на открытии выставки народный артист Российской Федерации, художник Юрий Норштейн так вспоминал свою дружбу с Николаем Силисом: «Мне бы после того, как получил малую форму Дон Кихота, поехать и познакомиться со скульптором Силисом, но я постеснялся и отсрочил знакомство на несколько лет. Подружил нас Юлий Файт, мы вместе с ним приехали в легендарную мастерскую Силиса и Лемпорта, где собиралось необыкновенное сообщество интереснейших людей страны. Я видел Силиса первый раз, а ощущение было, будто я лет сорок назад уже играл с ним в футбол. Это было больше, чем дружба», - рассказал автор «Ёжика в тумане».

С воспоминаниями о художнике выступили фотограф Виктор Усков, дочь писателя Юрия Коваля, режиссер и композитор Марат Ким. Последний отметил, что знакомство с работами мастеров определило его путь и он поступил учиться на художественный факультет Московского полиграфа (ныне – Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского Московского Политеха).

«Детей надо водить по мастерским художников, именно там они смогут увидеть, что такое красота, это воспитывает вкус. Я в детстве смотрел на скульптуры Николая Силиса и с малых лет понимал, насколько это высокий уровень», - сказал Марат Ким.

По словам креативного директора Московского Политеха Екатерины Хохлогорской, для университета большая честь принимать выставку работ Николая Силиса в стенах пространства «АРТ ПОЛИТЕХ».

«Роль мастера и его творчества в нашей отечественной культуре очень велики, заметны и значимы. Благодаря этой выставке наше арт-пространство выступает как новая экспозиционная площадка классического музейного формата – по-другому играет свет, каждая скульптура и графическая работа имеют свое место в пространстве. Это еще один шаг в развитии «АРТ ПОЛИТЕХА». Мы надеемся, что таких проектов будет больше», - рассказала Екатерина Хохлогорская.

Справка:

Выставка работ скульптора-монументалиста Николая Андреевича Силиса (1928-2018 годы) проходит на площадке Московского Политеха «АРТ ПОЛИТЕХ» (ул. Автозаводская, 16). Николай Силис учился в Училище им. Строганова. Входил в творческую группу ЛеСС (Лемпорт – Сидур – Силис). В 1954 году Николай Силис вступил в Московское отделение Союза Художников СССР. В конце 1950-х – начале 1960-х годов сформировался индивидуальный почерк Н. Силиса в скульптуре. Ключевой фигурой в его искусстве стала женщина, чей образ скульптор отражает абстрактно, формалистично в керамике, дереве, шамоте, бронзе, графике. В 1976 году Силис впервые вылепил из гипса Дон Кихота, затем повторив его в бронзе. Этот образ дал начало серии графических работ 1975–1976 годов, в которых автор помещает своего героя в различные фантастические ситуации. Впоследствии образ Дон Кихота стал знаковым в творчестве автора. В 1990-е годы и позднее в творчестве Силиса превалирует его излюбленная «женская» тема.