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Питерец.ру » Культура » Фестиваль знаменитых писателей «Текст в контексте» и мультимедийная выставка "Такой Зощенко?!"

Фестиваль знаменитых писателей «Текст в контексте» и мультимедийная выставка "Такой Зощенко?!"

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Опубликовал: Вадик Котов
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В 2024 году мы отмечаем 130-летний юбилей блистательного сатирика, любимого писателя миллионов почитателей – Михаила Михайловича Зощенко

В 2024 году мы отмечаем 130-летний юбилей блистательного сатирика, любимого писателя миллионов почитателей – Михаила Михайловича Зощенко, которому Государственный литературный музей «ХХ век» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга посвящает свой традиционный Фестиваль знаменитых писателей «Текст в контексте».

Фестиваль уверенно набирает обороты и становится востребованным как у посетителей,
так и у профессионального сообщества. В 2024 году в силу вовлеченности всё большего числа участников и расширения форматов их участия Фестиваль состоит из двух больших частей:

- первая часть – с 16 мая по 30 июня – будет ознаменована отдельным фестивалем
в фестивале - «Такой Зощенко?!», проводимым совместно с Креативным бюро «ПЕРГАМЕНТ»
при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (с выставкой, созданием аудиобиблиотеки рассказов Зощенко, оцифровкой совместно с РНБ мемориальной библиотеки писателя, а также рядом публичных мероприятий);

- вторая часть начнется 9 августа с празднования Дня рождения М. Зощенко на Книжных аллеях и продолжится до 15 октября, вобрав в себя и 1-й Санкт-Петербургский интеллектуальный турнир «ПоЧитатели» (на базе Музея и всех библиотек города по олимпийской системе соревнований с финалом в Библиотеке им. В.В. Маяковского), и Конкурс художественного перевода (с финалом в РГПУ им. А.И. Герцена), и театральные постановки, и многое другое.

Интересный исторический факт. В конце 1920-х годов «Красная газета» провела среди читателей опрос: «Кто самый знаменитый человек в Ленинграде?». Ответ был - Михаил Зощенко.
И действительно, популярность Зощенко в то время была необычайна. О писателе складывали легенды и анекдоты, «его читали в пивных, в трамваях, рассказывали на верхних полках жестких вагонов». Им представлялись десятки самозванцев, его одолевали толпы поклонниц, на его имя приходили многочисленные счета из гостиниц и комиссионных магазинов, обманутые женщины требовали у него алиментов. Его книги выходили массовыми тиражами, становились событием литературной жизни: их читали, за ними охотились и выстраивались очереди с ночи, о них говорили и спорили.

Ключевые события мая-июня 2024 года

В рамках Фестиваля «Такой Зощенко?!», который организуется Государственным литературным музеем «ХХ век» и Креативным бюро «ПЕРГАМЕНТ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоятся следующие события:

- Выставка «Такой Зощенко?!» в Государственном литературном музее «ХХ век»:

(новая площадка в Большом Гостином Дворе)

Мультимедийная выставка, посвященная жизни и творчеству М.М. Зощенко. На выставке «Такой Зощенко?!» будут представлены уникальные арт-объекты, интерактивные инсталляции
и аудиовизуальные исследования, созданные по его рассказам, подлинные рукописи писателя
из фондов музея-квартиры М.М. Зощенко. Первые четыре дня выставку можно будет посетить бесплатно, впоследствии -  по билету в Литературный музей «ХХ век».

Об истинно всенародной любви свидетельствует и то, что в собрании Литературного музея «XX век» хранится сборник рассказов Зощенко, в буквальном смысле, зачитанный до дыр. Это редкое прижизненное издание 1927 года также будет представлено на выставке «Такой Зощенко!?».

Еще один из объектов выставки – мультимедийная инсталляция «Ретро радио». Ведь радио – это непременный атрибут коммунальной жизни: источник новостей и предмет для споров. Инсталляция из нескольких старых радиоприемников станет не только своеобразной бытовой иллюстрацией, но и выполнит функцию «живой» аудиобиблиотеки рассказов Зощенко. Достаточно настроить аудиоволну и в онлайн-режиме прослушать знакомые и незнакомые тексты в исполнении современных популярных артистов. Сергей Мигицко, Андрей Носков, Татьяна Морозова из Камеди вумен, правнучка писателя Вера Зощенко, театральный режиссер Давид Бурман познакомят нас
со своей интерпретацией литературного наследия писателя-сатирика.

Специально для выставки будет создан арт-объект «12 профессий Михаила Зощенко».
За свою жизнь Зощенко «примерил» на себя разные профессии, он был и сапожником,
и художником, и агентом уголовного розыска. Создатели проекта пофантазировали на тему,
что было бы и как сложилась бы жизнь великого писателя ХХ века, если бы он не стал писателем. Заглянуть в «вымышленную» жизнь писателя помогут интерактивные планшеты с личными станицами писателя в популярной социальной сети ВКонтакте.

В рамках событий фестиваля Михаил Зощенко предстанет перед зрителями, как писатель, сатирик, патриот, герой войны. Посетители выставки «откроют» для себя Зощенко не только
как тонкого наблюдателя жизни, мастера малой литературной формы — короткого рассказа,
но и как остроумного философа.

Выставка станет своеобразным мостом между классической литературой XX века и миром подростков и молодежи ХХI века. Подача информации, выбранная для выставки, сможет показать, что классическая литература – это не "скучно", а Зощенко шутил не хуже современных стендаперов.

Совместно с Российской национальной библиотекой будет создан электронный каталог коллекции «Личная библиотека М.М. Зощенко» – 100 единиц его личных книг с пометами
и комментариями. Каталог будет размещен на сайте РНБ: http://nlr.ru и на сайте Фестиваля www.takoyzoshenko.ru

Первые четыре дня, до 20 мая, пока идет Книжный салон, выставку можно будет посетить бесплатно, впоследствии – по билету в Литературный музей «ХХ век».

Выставка будет работать до 30 сентября 2024 года

Время работы экспозиции: 10.00 до 22.00

Адрес: ул. Садовая, 17 (2-ой этаж)

16 мая, 14:00 – официальное открытие IV Фестиваля знаменитых писателей «Текст
в контексте» и Фестиваля «Такой Зощенко!?», артистические и стенд-ап выступления в рамках XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона (Большая сцена Дворцовой пл.).

16 мая, 19:00 - лекция «Смешной-несмешной Зощенко» в рамках XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона (Шатер G на Дворцовой площади).

22 мая, 19.00 - творческая встреча с автором документального фильма "Зощенко. Лицо и маска" Елизаветой Золотаревой, креативное пространство «Ловцы слов» Государственного литературного музея «ХХ век» (Садовая линия Большого Гостиного Двора, 2 этаж).

23 мая, 18:00 - лекция «Метод Зощенко. По Фрейду» Книжная лавка писателей (Невский пр., 66).

28 мая, 18:30 – паблик-ток «Биографический миф Зощенко. Правда и вымысел» (Медиацентр Новой сцены Александринского театра, наб. реки Фонтанки, 49 А).

5 июня, 18:00 - лекция  «Пестрый бисер языка», Книжная лавка писателей (Невский проспект, 66).

13 июня, 18:00 – лекция «Знаменитые экранизации произведений Зощенко. Новое прочтение», «Дом книги» (Невский пр., 28).

19 июня, 19:00 - лекция «Личная библиотека Зощенко», креативное пространство «Ловцы слов» Государственного литературного музея «ХХ век» (Садовая линия Большого Гостиного Двора,
2 этаж).

Вторая часть IV Фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте» начнется
9 августа с празднования Дня рождения М.М. Зощенко на Книжных аллеях и в Писательском доме
и продолжится до 15 октября, вобрав в себя и 1-й Санкт-Петербургский интеллектуальный турнир «ПоЧитатели» (на базе Музея и всех библиотек города по олимпийской системе соревнований
с финалом в Библиотеке им. В.В. Маяковского), и Конкурс художественного перевода (с финалом
в РГПУ им. А.И. Герцена), и театральные постановки, и многое-многое другое.

Информация о событиях второй части Фестиваля будет сформирована к юбилею писателя.

Источник: Государственный литературный музей «ХХ век»
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