Выставка «Ледяной остров»

13 апреля в 11.00 в музейно-выставочном центре «Россия - Моя история» состоится открытие выставки «Ледяной остров», созданной Российским государственным музеем Арктики и Антарктики и приуроченной к 90-летнему юбилею «Челюскинской эпопеи». Именно так назвали современники тревожные события в Арктике, потрясшие страну в 1934 году, когда 13 февраля на трассе Северного морского пути был раздавлен льдами пароход «Челюскин», в результате чего 104 человека оказались на дрейфующей льдине.

Выставка познакомит посетителей с уникальными художественными картинами и зарисовками, а также фотографиями, сделанными свидетелями событий. Особого внимания заслуживают представленные в витринах альбомы, заполненные вручную газетными вырезками – эта хроника демонстрирует не столько работу корреспондентов, сколько энтузиазм простых советских граждан, следивших за спасением своих соотечественников.

Выставку дополняют аутентичные предметы, использованные при съемках сериала «Челюскин. Первые». С их помощью посетители смогут погрузиться в атмосферу жизни на льдине и представить, как важно было иметь в лагере радиостанцию, сколько уюта могла подарить в полярных условиях обыкновенная керосиновая лампа. Предметы, среди которых особое место занимает палатка челюскинцев, предоставлены партнерами выставки – кинокомпанией Art Pictures Vision.

Визуальный ряд дополнен уникальными видеоматериалами, а именно документальными кадрами 1930-х годов, предоставленными режиссером неигрового кино Борисом Григорьевичем Дворкиным.

Выставка рассказывает, какие цели преследовала экспедиция, почему так важно было проводить научные исследования даже после гибели парохода, и самое главное – как страшная авария на трассе Северного морского пути смогла обернуться триумфом для нашей страны и продемонстрировать сплоченность народа и мастерство советских летчиков.

Особый акцент сделан на грамотной организации жизни в ледовом лагере, и это в большей степени заслуга начальника экспедиции Отто Юльевича Шмидта, что отразилось и в названии самого лагеря на ледяном острове – «Лагеря Шмидта».

Четыре раздела выставки – «Экспедиция на «Челюскине», «Жизнь на льдине», «Подвиг летчиков» и «Герои – челюскинцы» помогут посетителям сориентироваться в последовательности событий, связанных с «Челюскинской эпопеей».

Выставка продлится до 1 мая 2024 года. Вход на выставку свободный.