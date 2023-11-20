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Питерец.ру » Культура » Выставка «Во льдах и подо льдами Антарктиды»

Выставка «Во льдах и подо льдами Антарктиды»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В музейно-выставочном центре «Россия – моя история» Российский государственный музей Арктики и Антарктики открывает выставку «Во льдах и подо льдами Антарктиды»

21 ноября в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» Российский государственный музей Арктики и Антарктики открывает выставку, посвященную открытию и исследованиям подледникового озера Восток, находящегося близ одноимённой российской антарктической станции.

История открытия В 1959 году советские полярники открыли в Антарктиде огромную трещину в ледяном покрове. В ней они обнаружили небольшое озеро, которое назвали Восток. Однако, чтобы добраться до него, необходимо было пробурить скважину через многокилометровый ледяной щит.

В 1962 году начались работы по бурению скважины. Они продолжались несколько лет, и в 1979 году скважина достигла озера. Однако из-за опасности заражения озера микроорганизмами извне, пробы воды были взяты только в 2012 году. Исследования озера Исследования озера Восток продолжаются до сих пор. Ученые изучают его состав, свойства воды, а также флору и фауну. Вода в озере Восток очень чистая и холодная. Ее температура составляет около -3 °C. В озере также обнаружено большое количество метана и других газов. Флора и фауна озера Восток уникальны. В ней обнаружены бактерии, которые способны существовать в экстремальных условиях.

Выставка На выставке «Во льдах и подо льдами Антарктиды» представлены материалы, посвященные открытию и исследованиям озера Восток. Посетители выставки смогут увидеть:

  • Фотографии и вещественные памятники, иллюстрирующие историю основания станции Восток и исследования озера;
  • Уникальную схему геофизической изученности антарктического водоема;
  • Элементы буровых установок и снаряжение полярников;
  • Инфографику по озеру Восток;
  • Современные фотографии Арктического и Антарктического научно-исследовательского института;
  • Уникальные фотографии исследователя озера Восток и участника антарктической экспедиции А.А. Екайкина.

Выставка будет расположена в атриуме и продлится до 21 декабря 2023 года. Вход свободный.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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