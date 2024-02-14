В Петербурге открывается новый театр: эстетика водевиля и музыкальные хиты Максима Дунаевского

29 февраля 2024 года состоится премьера музыкального спектакля «Ах, водевиль, водевиль» на музыку известного российского композитора, Народного артиста Российской Федерации Максима Дунаевского. Спектакль даст старт деятельности нового Санкт-

Петербургского театра «Водевиль» - уникального российского театра, посвященного удивительному и незаслуженно забытому жанру водевиля. Яркая премьера, объединяющая увлекательный сюжет, тонкий юмор, завораживающую феерию музыки и танцев, пройдёт

на сцене ДК Выборгский.

«Когда-то без водевиля не мог обойтись ни один театр. Сейчас водевиль – не самый частый гость на театральных подмостках. Но у водевиля – большой, нереализованный потенциал. Несмотря на свою легкость и наивность, это жанр синтетический и многогранный. Он дает поле для творческих экспериментов, — отмечает Дмитрий Москалев, автор идеи и продюсер Санкт-Петербургского театра «Водевиль». — Открывая театр, мы надеемся вдохнуть в водевиль новую жизнь. Ведь в нем есть всё, что так нужно в наше непростое время – игривая и жизнелюбивая атмосфера, искренность чувств и эмоций».

Водевиль - это жанр комедийной легкой пьесы или музыкального театрального спектакля с танцами и куплетами, центром которого является анекдотический сюжет или занимательная интрига. Как театральный жанр он возник во Франции в конце XVIII века и быстро распространился по всему миру. В России водевиль стал популярен в XIX веке и был особенно любим в Москве и Санкт-Петербурге. В развитие отечественного водевиля большой вклад внесли такие писатели и драматурги, как В.Соллогуб, А.Грибоедов, Д.Ленский, П.Федоров, Ф.Кони и др. Даже великий поэт Николай Некрасов писал пьесы для маленьких музыкальных комедий под псевдонимом Н.Перепельский. Сценическая история русского водевиля тоже богата известными именами. Михаил Щепкин, один из основоположников отечественной актерской школы, многократно выходил на сцену в качестве артиста водевиля.

Деятельность Санкт-Петербургского театра «Водевиль» открывается постановкой «Ах, водевиль, водевиль» по мотивам одного из лучших произведений Петра Григорьева «Дочь русского актёра». По сюжету отставной актер Михаил Лисичкин пытается сделать все, чтобы дочь Верочка не пошла по его профессиональным стопам и вместо этого удачно вышла замуж. Но у молодой девушки, мечтающей стать великой актрисой, свои планы.

Зрители получат возможность проникнуться легкой и беззаботной атмосферой водевиля, заглянуть за кулисы и увидеть захватывающую жизнь театра изнутри.

В основе спектакля - великолепный музыкальный материал: легендарные хиты Максима Дунаевского из кинофильма Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Ах, водевиль, водевиль» 1979 г. - «Гадалка», «Ты все поймешь», «Стерпится, слюбится» и другие гениальные, всеми любимые шлягеры. Без сомнения, они будут исполнены под ккомпанемент зрительного зала, поскольку все песни, без преувеличения, давно уже стали «народным» достоянием.

Над созданием спектакля «Ах, водевиль, водевиль» работает успешный петербургский драматург и режиссёр Александра Кондрашова, чья недавняя постановка «Лорелея. Дева Рейна» была объявлена «Лучшим молодежным проектом Санкт-Петербурга 2023». Режиссер представит свежий взгляд на классическую постановку, органично соединив в спектакле эстетику шоу и идею актёрского театра.

Танцевальные номера создаёт известный хореограф, обладатель высшей премии Гран При «Музы Петербурга» Мария Семушина. Танцевальное полотно спектакля украсят элементы из многих стилей: это неоклассика, джаз, характерный танец, кабаре, свободная пластика. Особый интерес вызывает авторский стиль хореографа под названием fibre dance.

Интересные открытия зрителей ждут в соединении танца и костюма. Хореограф работает в тесном сотрудничестве с талантливым художником по костюмам Иваном Коклюшкиным. Он умело соединяет традиции исторического костюма с тенденциями современной моды, создавая сценические образы удивительной красоты и изящества.

Яркие стилизованные костюмы и зажигательные танцевальные номера сделают спектакль «Ах, водевиль, водевиль» эффектным и динамичным в лучших традициях театра- варьете.

Следующей постановкой Санкт-Петербургского театра «Водевиль» станет музыкальная комедия «Лев Гурыч Синичкин», заслуженно считающаяся символом русского театра. Режиссер-постановщик – Виктор Высоцкий. Премьера запланирована на апрель 2024 года.