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Питерец.ру » Культура » Гости выставки «Россия» открыли для себя «Литературный Петербург»

Гости выставки «Россия» открыли для себя «Литературный Петербург»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
museum-xxvek.ru
Литературный музей «ХХ век» завершил свою миссию в рамках Литературной недели Санкт-Петербурга на выставке-форуме «Россия» в Москве.

Литературный музей «ХХ век» завершил свою миссию в рамках Литературной недели Санкт-Петербурга на выставке-форуме «Россия» в Москве. При поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга музею удалось передать дух города как столицы Золотого и Серебряного веков отечественной литературы!

За шесть дней стенд Санкт-Петербурга посетили более 200.000 человек. Среди них были и почетные гости – друзья и партнеры музея: двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев; олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная; участник СВО и Президент Русского космического общества Алексей Гапонов; писатель, драматург, сценарист, публицист Александр Цыпкин; сценарист, режиссер, художник, мультипликатор, доцент СПбКиТ Анастасия Воронова.

Людские потоки текли нескончаемой рекой. Раз в час движение замирало, дожидаясь, когда под звуки музыки Глиэра поднимутся пролеты Дворцового моста. Затем посетителей стенда приглашали прогуляться по рекам и каналам Северной Венеции при помощи огромного мультимедийного экрана, где белые ночи на Зимней канавке сменялись пейзажами золотой осени в Летнем саду, за которыми следовали виды покрытой льдом Мойки, превращающиеся в буйную весну у Александринского театра. В знакомых и горячо любимых пейзажах посетители явственнее ощущали атмосферу Литературного Петербурга, воспетого в стихах и окутанного романтическим шлейфом.

Особый интерес у посетителей вызвали события, подготовленные коллективом музея: выставка о трехвековом «Литературном коде Петербурга», литературно-парфюмерная выставка-впечатление «Читаем носом», проект о фэшн-манифестах знаменитых писателей «Модные классики» и викторина «Любовная линия». С азартом взрослые пытались отгадать любимое произведение по парфюмерным композициям-ассоциациям, задумывались, кто из писателей носил тюбетейку, а кто – галстук-бант, узнавали, любовная линия какого произведения подходит именно им. А дети, в свою очередь, создавали свой дизайн шопперов и раскрашивали гирлянды из литературных флажков.

Чем нам запомнится «Литературная неделя Санкт-Петербурга»? Мы будем помнить счастливые лица гостей и участников, чувство единения всей страны и гордости за любимый город. Мы привезли из Петербурга в Москву свою любовь к отечественной литературе и рассказали о городе как о литературном герое, прославленном в знаменитых произведениях русских классиков. Уверены, что гости экспозиции ответят взаимностью и число поклонников литературы и друзей Литературного музея «ХХ век» пополнится многократно.

Напомним, что в работе Литературной недели принимали участие также Государственный музей истории Санкт-Петербурга и Библиотека имени Маяковского.

Источник: Государственный литературный музей «ХХ век»
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