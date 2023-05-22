Литературный музей «ХХ век» открыл «Портал в Арктику» в центре Петербурга

Государственный литературный музей «ХХ век» разработал новую экскурсию «Портал в Арктику» по Писательскому дому на канале Грибоедова, 9 в Санкт-Петербурге. Здесь в свое время проживали участники арктических экспедиций и исследователи Севера, а также выдающиеся писатели ХХ века.

В презентации новой музейной программы приняли участие представители комитета Санкт-Петербурга по Арктике, директор Северного морского музея (Архангельск) Евгений Тенетов, директор Литературного музея «ХХ век» Марина Линович.

Название «Портал в Арктику» неслучайно. Находясь в самом центре Санкт-Петербурга, можно перенестись в суровую и заснеженную Арктику. В разные годы под одной крышей жили писатели и путешественники, отдавшие свои сердца Северу: Николай Пинегин, Иван Соколов-Микитов, Борис Житков, Юрий Рытхэу, Георгий Гор, Вениамин Каверин. Легендарный полярник и художник Николай Пинегин, друг Георгия Седова и участник его последней экспедиции, стал первым директором открытого в Ленинграде Музея Арктики и Антарктики.

Именно рассказы Пинегина вдохновили Вениамина Каверина на замысел романа «Два капитана» и образ капитана Татаринова, в котором во многом угадывается Георгий Седов. Другом и соседом Пинегина был писатель-анималист Иван Соколов-Микитов, чью квартиру сравнивали с жилищем волшебника – столько в ней было привезенных из путешествий маленьких чудес.

Истории жизни писателей, влюбленных в Север и посвятивших ему свои лучшие произведения, отражены в экскурсии «Портал в Арктику» Литературного музея «XX век». Планируется, что экскурсия станет регулярной в расписании музея, очередная состоится 9 июня.