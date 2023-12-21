В Литературном музее «ХХ век» открылась выставка «Правда Востока»

Сегодня, 21 декабря в Государственном литературном музее «ХХ век» торжественно открылась выставка «Правда Востока»: поэтика Востока в фотографиях Макса Пенсона, путевых заметках, очерках и фельетонах И. Ильфа и Е. Петрова».

Выставка «Правда Востока» посвящена истории советской Средней Азии рубежа 1920-1930-х годов, запечатленной в творчестве выдающегося фотохудожника Макса Захаровича Пенсона (1893-1959) – мастера репортажной съемки, фотокорреспондента старейшей газеты Узбекистана «Правда Востока» и всесоюзного информационного агентства ТАСС – а также в путевых очерках, рассказах и фельетонах знаменитых сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова, созданных по редакционному заданию газеты «Гудок» во время дальних командировок писателей в Среднюю Азию.

«Правда Востока» – это история советской Средней Азии, изложенная в новом эпосе – газете. Это поэтический взгляд фотографа, большую часть жизни прожившего в Узбекистане, ставшем ему второй родиной, и взгляд двух писателей, оказавшихся в Средней Азии проездом, в качестве корреспондентов: взгляд изнутри и взгляд снаружи.

«Санкт-Петербург в уходящем году является культурной столицей Содружества. Совместно со странами СНГ было реализовано множество проектов в межбиблиотечном и в межмузейном сотрудничестве. Сегодня, когда до Нового года остается неделя, Государственный литературный музей «ХХ век» переносит нас в Узбекистан – в мир тепла, просторов, солнца. Мы видим это в ярких, масштабных фотографиях замечательного фотокорреспондента Макса Пенсона. Я поздравляю Литературный музей «ХХ век» и Виртуальный музей Макса Пенсона с открытием уникальной выставки», – прокомментировал заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Антон Александров.

В экспозиции представлены материалы Виртуального музея Макса Пенсона (г. Ташкент) – более 1000 цифровых изображений, материалы из фондов Российской национальной библиотеки, частных коллекций.

«Изюминкой» выставки является то, что она соединяет видение ее героев о непростом ХХ веке, которому посвящен и сам Государственный литературный музей «ХХ век».

Макс Пенсон был одним из первых фотографов, кто запечатлел новую жизнь народов Средней Азии после Октябрьской революции. Его фотографии рассказывают о строительстве новых городов, фабрик и заводов, о развитии сельского хозяйства и культуры. Илья Ильф и Евгений Петров в своих путевых очерках и фельетонах ярко и образно описали быт и нравы народов Средней Азии, их традиции и обычаи. Они также рассказали о проблемах, с которыми столкнулась советская власть в процессе модернизации региона.

Выставка «Правда Востока» – это уникальный проект, который позволяет по-новому взглянуть на историю советской Средней Азии. Она будет интересна как специалистам, так и широкой публике.

В заключение следует отметить, что выставка «Правда Востока» имеет большое значение для культурного сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Она способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между двумя народами.

Выставка будет работать до 29 февраля 2024 года.

Время работы экспозиции: 10:00 до 21:00.

Адрес: Ул. Садовая, 17 (2-ой этаж).