В Литературном музее «ХХ век» открылась выставка «Правда Востока»

Сегодня, 21 декабря в Государственном литературном музее «ХХ век» торжественно открылась выставка «Правда Востока»: поэтика Востока в фотографиях Макса Пенсона, путевых заметках, очерках и фельетонах И. Ильфа и Е. Петрова».
Выставка «Правда Востока» посвящена истории советской Средней Азии рубежа 1920-1930-х годов, запечатленной в творчестве выдающегося фотохудожника Макса Захаровича Пенсона (1893-1959) – мастера репортажной съемки, фотокорреспондента старейшей газеты Узбекистана «Правда Востока» и всесоюзного информационного агентства ТАСС – а также в путевых очерках, рассказах и фельетонах знаменитых сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова, созданных по редакционному заданию газеты «Гудок» во время дальних командировок писателей в Среднюю Азию.
«Правда Востока» – это история советской Средней Азии, изложенная в новом эпосе – газете. Это поэтический взгляд фотографа, большую часть жизни прожившего в Узбекистане, ставшем ему второй родиной, и взгляд двух писателей, оказавшихся в Средней Азии проездом, в качестве корреспондентов: взгляд изнутри и взгляд снаружи.
В экспозиции представлены материалы Виртуального музея Макса Пенсона (г. Ташкент) – более 1000 цифровых изображений, материалы из фондов Российской национальной библиотеки, частных коллекций.
«Изюминкой» выставки является то, что она соединяет видение ее героев о непростом ХХ веке, которому посвящен и сам Государственный литературный музей «ХХ век».
Макс Пенсон был одним из первых фотографов, кто запечатлел новую жизнь народов Средней Азии после Октябрьской революции. Его фотографии рассказывают о строительстве новых городов, фабрик и заводов, о развитии сельского хозяйства и культуры. Илья Ильф и Евгений Петров в своих путевых очерках и фельетонах ярко и образно описали быт и нравы народов Средней Азии, их традиции и обычаи. Они также рассказали о проблемах, с которыми столкнулась советская власть в процессе модернизации региона.
Выставка «Правда Востока» – это уникальный проект, который позволяет по-новому взглянуть на историю советской Средней Азии. Она будет интересна как специалистам, так и широкой публике.
В заключение следует отметить, что выставка «Правда Востока» имеет большое значение для культурного сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Она способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между двумя народами.
Выставка будет работать до 29 февраля 2024 года.
Время работы экспозиции: 10:00 до 21:00.
Адрес: Ул. Садовая, 17 (2-ой этаж).
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