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Питерец.ру » Культура » Выставка «Правда Востока»

Выставка «Правда Востока»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
museum-xxvek.ru
В Государственном литературном музее «ХХ век» открывается выставка «Правда Востока»

С 22 декабря 2023 года в Государственном литературном музее «ХХ век» открывается уникальная выставка под названием «Правда Востока». Эта выставка представляет собой настоящее путешествие в историю советской Средней Азии, сфокусированное на периоде 1920-1930-х годов.

Главными героями выставки являются Макс Пенсон, известный фотохудожник, и легендарные сатирики Илья Ильф и Евгений Петров. Основной материал для экспозиции был предоставлен Виртуальным музеем Макса Пенсона из Ташкента, который включает более 1000 цифровых изображений. Кроме того, в выставку включены ценные материалы из фондов Российской национальной библиотеки и частных коллекций. Это позволяет зрителям окунуться в атмосферу прошлого и увидеть уникальные фотографии, путевые заметки, очерки и фельетоны, которые передают дух и энергию того времени.

Макс Пенсон, который был фотокорреспондентом газеты "Правда Востока" и информационного агентства ТАСС, сделал невероятное количество снимков, запечатлевая исторические события и повседневную жизнь людей того времени. Его работы отличаются точностью передачи момента, глубиной эмоций и умением передать атмосферу того времени. Они стали своего рода хроникой Средней Азии в период строительства и социальных перемен. Однако выставка не ограничивается только фотографиями Макса Пенсона. Она также включает в себя путевые очерки, рассказы и фельетоны Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Эти талантливые сатирики были отправлены в командировку в Среднюю Азию газетой "Гудок", чтобы написать о своих впечатлениях от этого региона. Их работы, такие как «Осторожно, овеяно веками!» и «Бухара благородная», являются прекрасным дополнением к фотографиям Пенсона, позволяя нам увидеть Среднюю Азию того времени глазами сатириков.

Период 1920-1930-х годов был эпохой значительных перемен в жизни народов Средней Азии. Это было время строительства заводов и развития городов в пустынях, время эмоционального подъема и трудовых достижений. Газеты играли важную роль в формировании общественного мнения и моделировании реальности. Фотографы и корреспонденты старались найти новую эстетику и правильный ракурс для передачи социалистической действительности.

Название выставки «Правда Востока» имеет двойное значение. С одной стороны, оно отсылает к известной узбекской газете "Правда Востока", для которой работал Макс Пенсон. С другой стороны, оно задает вопрос о взаимосвязи между "правдой" и "газетной правдой". Как фотографы и писатели могли передать истину о том времени через свои работы?

Выставка «Правда Востока» предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в историю Средней Азии и почувствовать дух того времени. Она позволяет нам увидеть, каким образом фотографии и литературные произведения могут стать свидетелями прошлого и помочь нам лучше понять нашу современность. Эта выставка является настоящим сокровищем для всех любителей истории и культуры.

Выставка будет работать до 29 февраля 2024 года

Время работы экспозиции: 10.00 до 21.00

Адрес: Ул. Садовая, 17 (2-ой этаж)

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Государственный литературный музей «ХХ век»
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