Открытие выставки музея Арктики и Антарктики в Никольских рядах

17 декабря состоится торжественное открытие выставки Российского государственного музея Арктики и Антарктики «Таежный Наполеон. Михаил Константинович Сидоров. «К 200-летию со дня рождения» в общественном пространстве «Никольские ряды». Эта выставка рассказывает о жизни и достижениях выдающегося российского деятеля Михаила Константиновича Сидорова. Он был не только купцом, но и общественным деятелем, меценатом, писателем, исследователем русского Севера, а также золотопромышленником.

В первой половине XIX века Север России был отрезан от остальной части страны. Этот регион имел слабо изученные промышленные перспективы, и отсутствовали пути сообщения для торговли с Европой. Михаил Сидоров, родом из Архангельска, был предприимчивым купцом, который мечтал о развитии промышленного и экономического потенциала Севера. Он посвятил свою жизнь исследованию и популяризации северных промыслов, а также организации морского сообщения по Карскому морю через сибирские реки. Это стало отправной точкой для развития торговых операций по западной части Северного морского пути.

В 1850-е годы Михаил Сидоров накопил значительный капитал, занимаясь разработкой золотых месторождений. Он вложил все свои силы и средства в хозяйственное освоение региона, потратив около 1700 тысяч рублей на крупные проекты. Люди, подобные Михаилу Сидорову, должны вызывать восхищение, и их имена должны быть благодарно сохранены потомством. Однако, несмотря на его вклад в процветание Отечества, имя этого выдающегося человека не упоминается в советских энциклопедических справочниках, и ему не были установлены памятники.

Основу выставки составляют художественные работы, созданные специально для этого проекта художником Константином Брилевским. Они визуально передают ключевые аспекты деятельности Михаила Константиновича. На этих работах запечатлены его ранние годы и знакомство с Василием Латкиным, деятельность Печорской компании, добыча Енисейского графита, строительство дороги через Урал, а также первая нефтяная промышленность на севере России.

Выставка также подчеркивает значимость его усилий по привлечению инвестиций и развитию экономики Севера. Таким образом, выставка «Таежный Наполеон. Михаил Константинович Сидоров.

«К 200-летию со дня рождения» является важным событием, которое позволяет познакомиться с историей и достижениями этого выдающегося человека. Она также напоминает о необходимости признания и сохранения памяти о людях, которые внесли значительный вклад в развитие нашей страны.

Торжественное открытие вставки: 17 декабря в 17.00

Сроки проведения выставки: 18 декабря 2023 – 29 февраля 2024.

Место: «Никольские Ряды», ул. Садовая, 62.