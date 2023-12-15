ента новостей

15:25
Открытие выставки музея Арктики и Антарктики в Никольских рядах
15:17
На Слободской улице установлено современное уличное освещение
15:13
В парке Героев-Пожарных открыли памятник пожарным и спасателям
14:55
В Ледовом дворце открылась выставка фарфоровых скульптур хоккеистов и участников суперсерии «СССР - Канада»
12:50
В Русском музее откроется выставка «Военные парады. Фарфор, акварели»
12:12
Картина «Путь Ленинградского полка» пополнила музейную коллекцию Мариинского дворца
11:55
В Петербурга задержали карманника, похищавшего кошельки у иностранцев на Невском проспекте
11:46
В Ленобласти двух подростков, подозреваемых в обмане пенсионерки
11:34
В Петербурге задержали 54-летнюю женщину, подозреваемую в обмане пенсионерки с проспекта Стачек
11:26
В петербурге раскрыли убийство 26-летней давности
11:22
В Петербурге задержан 25-летний курьер, обманувший пенсионерку на Северном проспекте
11:13
В Петербурге задержали 17-летнего курьера телефонных аферистов
11:03
В Петербурга задержаны двое юношей, обманувших пенсионерку
10:56
В Левашово 62-летний мужчина перевел телефонным мошенникам 4,1 млн рублей
10:50
В Петербурге задержан подозреваемый в поножовщине на улице Подвойского
10:28
В Ленобласти обсудили вопросы социального обслуживания пожилых людей
10:07
В Автово задержали эксгибициониста-рукоблуда, который совершал непотребство между школой и детсадом
09:30
Благотворительный концерт Оксаны Федоровой «Рождение Вселенной» состоялся в Петербурге
00:11
Двумя матчами в Санкт-Петербурге начался хоккейный турнир «Кубок Первого канала»: Белоруссия разгромила Казахстан 6:2, а Хайруллин сделал дубль за сборную России
23:30
Петербургские шахматисты Свидлер, Матлаков, Шиманов, Ветохин, Боднарук, Гетьман и Овод поедут в Самарканд на чемпионат мира по быстрым шахматам
22:45
Петербургское хоккейное «Динамо» после 7:3 с «Дизелем» выдало 7:2 в матче с «Бураном»
22:41
Актер из Санкт-Петербурга был признан лучшим на международном фестивале
19:06
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Шкода Октавия»
16:43
Выставка «Правда Востока»
15:17
Финальный питчинг лаборатории «Ленфильм-дебют-2023»
15:12
В России появится новое почетное звание для работников цифровой отрасли
14:53
Жителя Красносельского района задержали за заведомо ложное сообщение
14:41
В Петербурге почетным гражданам разрешат не платить за платную парковку
13:29
В Мариинском дворце наградили участников организации ветеранов «Боевое братство» за помощь Донбассу
11:41
В Эрмитаже прозвучат «Времена Года» Вивальди
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Открытие выставки музея Арктики и Антарктики в Никольских рядах

Открытие выставки музея Арктики и Антарктики в Никольских рядах

0
53
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Никольские Ряды
17 декабря состоится торжественное открытие выставки Российского государственного музея Арктики и Антарктики

17 декабря состоится торжественное открытие выставки Российского государственного музея Арктики и Антарктики «Таежный Наполеон. Михаил Константинович Сидоров. «К 200-летию со дня рождения» в общественном пространстве «Никольские ряды». Эта выставка рассказывает о жизни и достижениях выдающегося российского деятеля Михаила Константиновича Сидорова. Он был не только купцом, но и общественным деятелем, меценатом, писателем, исследователем русского Севера, а также золотопромышленником.

В первой половине XIX века Север России был отрезан от остальной части страны. Этот регион имел слабо изученные промышленные перспективы, и отсутствовали пути сообщения для торговли с Европой. Михаил Сидоров, родом из Архангельска, был предприимчивым купцом, который мечтал о развитии промышленного и экономического потенциала Севера. Он посвятил свою жизнь исследованию и популяризации северных промыслов, а также организации морского сообщения по Карскому морю через сибирские реки. Это стало отправной точкой для развития торговых операций по западной части Северного морского пути.

В 1850-е годы Михаил Сидоров накопил значительный капитал, занимаясь разработкой золотых месторождений. Он вложил все свои силы и средства в хозяйственное освоение региона, потратив около 1700 тысяч рублей на крупные проекты. Люди, подобные Михаилу Сидорову, должны вызывать восхищение, и их имена должны быть благодарно сохранены потомством. Однако, несмотря на его вклад в процветание Отечества, имя этого выдающегося человека не упоминается в советских энциклопедических справочниках, и ему не были установлены памятники.

Основу выставки составляют художественные работы, созданные специально для этого проекта художником Константином Брилевским. Они визуально передают ключевые аспекты деятельности Михаила Константиновича. На этих работах запечатлены его ранние годы и знакомство с Василием Латкиным, деятельность Печорской компании, добыча Енисейского графита, строительство дороги через Урал, а также первая нефтяная промышленность на севере России.

Выставка также подчеркивает значимость его усилий по привлечению инвестиций и развитию экономики Севера. Таким образом, выставка «Таежный Наполеон. Михаил Константинович Сидоров.

«К 200-летию со дня рождения» является важным событием, которое позволяет познакомиться с историей и достижениями этого выдающегося человека. Она также напоминает о необходимости признания и сохранения памяти о людях, которые внесли значительный вклад в развитие нашей страны.

Торжественное открытие вставки: 17 декабря в 17.00

Сроки проведения выставки: 18 декабря 2023 – 29 февраля 2024.

Место: «Никольские Ряды», ул. Садовая, 62.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Никольские Ряды
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-02-2023, 12:25
Выставка Константина Брилевского «Русские полярные экспедиции в Арктику»
25-02-2020, 15:05
Выставка «Антарктида: два века исследования»
26-12-2022, 15:45
Pop-up выставка «Русские полярные экспедиции в Арктику»
18-09-2020, 18:06
Посетители парка «Россия – моя история» смогут прикоснуться к Арктике
3-07-2015, 09:32
Музей Арктики и Антарктики оставят в здании бывшего храма Северной столицы
8-07-2015, 12:31
Программа «Зеленый коридор» выступила в поддержку развития музея Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге

Происшествия на дорогах

0
110
Вчера, 19:06
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Шкода Октавия»
0
123
Вчера, 09:14
В Невском районе иномарка сбила двух пожилых женщин
0
181
13-12-2023, 13:05
В Ленобласти иномарка сбила 16-летнюю девочку
0
162
13-12-2023, 13:00
На улице Шостаковича иномарка сбила 9-летнего школьника
Наверх