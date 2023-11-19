Выставка Бориса Головачева "Союз земли и воды"

Борис Головачев, петербургский художник, проводил исследовательскую практику в залах Государственного Эрмитажа под руководством художника и педагога Григория Длугача. Вокруг Длугача сформировалась эрмитажная группа, которая позднее стала творческим объединением. Однако Головачев решил обратить внимание на неявную, но существенную сторону выставленных работ, несмотря на свой опыт аналитического изучения шедевров.

Сейчас работы Бориса Головачева находятся в российских музеях, включая собрание отдела современной живописи Государственного Эрмитажа, а также в галереях и частных собраниях США, Франции, Германии, Италии и Бельгии. Это свидетельствует о признании его творчества как в России, так и за рубежом. Союз земли и воды является главным фактором, обеспечивающим богатство и разнообразие форм жизни на нашей планете. Однако из-за деятельности человека сейчас мы можем говорить не о союзе, а о жестоком противостоянии стихий. Многие ученые считают, что это может привести к исчезновению всего живого на Земле. Некоторые общественные деятели, включая экзальтированную шведскую школьницу и Нобелевских лауреатов, осознают гибельность такого развития цивилизации. Однако большинство людей остаются безразличными к этой проблеме.

Художник, выражая свое отношение к этой проблеме, провозглашает: "Дайте миру шанс!" Как пел Джон Леннон в одной из своих песен. Некоторые могут считать, что такая выставка незначительна, но она может стать поводом для обсуждения и осознания проблемы, которая стоит перед человечеством. Художники имеют уникальную возможность выразить свои мысли и чувства через искусство. Они могут использовать свои работы, чтобы привлечь внимание к важным проблемам, таким как экологический кризис. Искусство может быть сильным инструментом для изменения мирового восприятия и вдохновения людей на действие.

Борис Головачев, своими работами, показывает красоту и уязвимость природы. Он исследует взаимодействие между человеком и окружающей средой, подчеркивая важность сохранения природы для будущих поколений. Его картины заставляют зрителей задуматься о последствиях нашей деятельности и о том, как мы можем изменить свое отношение к окружающей среде. В его работах можно увидеть изображения разрушенных лесов, загрязненных рек и угрожающих видов животных. Он использует яркие цвета и смелые композиции, чтобы привлечь внимание к этим проблемам. Его работы вызывают смешанные чувства у зрителей - от восхищения красотой природы до грусти и тревоги за ее будущее.

Борис Головачев также активно участвует в экологических проектах и кампаниях. Он организует выставки, на которых собирает средства на поддержку организаций, занимающихся охраной окружающей среды. Он также проводит мастер-классы и лекции, чтобы поделиться своими знаниями и вдохновить других художников и общественных деятелей. Таким образом, работы Бориса Головачева не только являются проявлением его таланта и мастерства, но и служат средством для привлечения внимания к экологическим проблемам. Они напоминают нам о важности сохранения природы и о том, что каждый из нас может внести свой вклад в защиту окружающей среды.

Борис Головачев. Союз земли и воды

Даты проведения выставки: 17 ноября 2023 — 21 января 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург