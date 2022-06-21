ента новостей

16:41
Выставка Федора Алексеева «Да что вы все обо мне знаете!»
16:15
Валентин Самарин представит в Артмузе выставку своих ключевых работ в изобретенной им технике sanki.
15:11
На КАД между Рябовским и Колтушским шоссе на месяц перекроют две полосы движения
15:08
В Петербурге подвели итоги Петербургского международного экономического форума
14:57
В Севкабель Порту — большая летняя вечеринка Fake White Night
14:48
В Петербурге мужчина ударил сотрудницу патрульно-постовой службы полици
12:46
Выставка фотографий Габриэла Викболда «Общая материя»
12:40
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении денег у пенсионерки
12:34
В Петербурге задержана подозреваемая в краже телефона
12:29
В Петербурге обстреляли юную пару
11:07
Новый президент Колумбии намерен перезагрузить отношения с США
11:03
По меньшей мере 200 мирных жителей убиты в западной части Эфиопии, сообщают официальные лица
10:44
В Петербурге иномарка сбила коляску с ребенком
09:37
Мазепин сомневался насчет фонда
09:05
Без Института Финляндии
09:03
Форум оказался эффективным
01:02
Андрей Кузьменко покидает СКА и переходит в «Ванкувер Кэнакс»
00:10
Комиссия обсудила законопроект об отнесении «хрущевок» к застройке, подлежащей комплексному развитию территорий
00:04
На Дворцовой площади зажгут огненную картину в ночь с 21 на 22 июня
23:59
В Доме офицеров ЗВО пройдет мемориальная акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби
12:22
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении более 13 миллионов рублей
12:08
В Ленобласти лежачий больной подорвался на гранате
11:51
Вкладывать нужно дома
10:08
В Ленобласти на кладбище грабитель напал на пенсионерку
10:02
Полицейские задержали жителя Карелии, перевозившего свыше 250 граммов наркотиков
09:59
Что с ревакцинацией?
09:56
В Ленобласти женщина нашла на улице боевую гранату
09:35
Как похудеть
16:49
Корабелка презентовала проект развития передовых инженерных школ
16:42
Поздравление с Днем медицинского работника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка Федора Алексеева «Да что вы все обо мне знаете!»

Выставка Федора Алексеева «Да что вы все обо мне знаете!»

0
15
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Артмуза
Данная экспозиция хотя и ретроспективная, но не отображает в полном объёме всё многообразие бессмертного творчества автора.

Данная экспозиция хотя и ретроспективная, но не отображает в полном объёме всё многообразие бессмертного творчества автора. Василий Голубев, художник, стоявший у истоков творческого объединения «Митьки», представит в музее Артмуза проект-восклицание: риторическое и не требующее ответа.

Василий Голубев работает в достаточно редком жанре фигуративной живописи. Отличительной особенностью его картин является расположение их названий прямо на полотне – соединение пространства изображения и лаконичной, но ёмкой вербальной составляющей. Сам художник, обращаясь к этому своему приёму, называет себя «писателем на картинах». А по отзывам критиков, художник выступает в роли рассказчика, драматурга, создавая мизансцену, где развернут законченный сюжет и виртуозно собраны детали. Повседневность у Голубева так пропитана юмором и лиризмом, так узнаваема в образах и ситуациях, что вызывает у зрителя глубокий отклик и может служить отличным лекарством от эмоционального голода.

В первую очередь проект в Артмузе интересен ретроспективностью: на нем будет представлено большое собрание работ художника, который и без того уже более 35 лет занимается выставочной деятельностью: начало работы с Митьками (был членом группы с 1987 по 1999) ознаменовалось гравюрами «Митьки отдают свои уши Ван Гогу» и «Митьки отправляют Брежнева в Афганистан», которыми автор прославился. Позднее участвовал в выставках «Поднесение к Рождеству» (Государственный Эрмитаж), «Приглашение к обеду»  (Государственный Русский Музей), «После Комикса» (Галерея «Эрарта») и десятках других в разных городах России. Сегодня его работы хранятся в собраниях Эрмитажа, Русского музея, Российской государственной и национальной библиотек, Государственного музея-заповедника «Царицыно» (Москва), Музея нонконформистского искусства, в частных коллекциях в России и за рубежом, в том числе – в коллекциях первых лиц страны.

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ

ДА ЧТО ВЫ ВСЕ ОБО МНЕ ЗНАЕТЕ!

4 июня – 1 сентября 2022

Вернисаж 9 июня (чт) в 19-00 (в присутствии автора)

Галерея «Бизнес-арт», 3 этаж

Живопись, 0+

Источник: Артмуза
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-05-2022, 14:01
Выставка «Да что вы все обо мне знаете!»
30-05-2022, 14:26
Выставка «Лица города»
14-08-2019, 09:03
Финисаж фотовыставки «СОТВОРЕНИЕ»
29-03-2021, 20:29
Выставка работ Анатолия Ашенбехера - The SLEEPER / «СПЯЩИЙ»
24-09-2018, 19:50
Выставка работ художника Никаса Сафронова в Историческом парке «Россия – моя история»
24-01-2020, 13:48
Выставка произведений Владимира Радина «Микропризм»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
71
Сегодня, 10:44
В Петербурге иномарка сбила коляску с ребенком
0
143
17-06-2022, 17:02
В Ленобласти иномарка сбила 6-летнего ребенка
0
311
8-06-2022, 13:56
В Ленобласти иномарка сбила троих подростков
0
305
8-06-2022, 13:51
В Пушкине иномарка сбила 11-летнюю девочку
Наверх