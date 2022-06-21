Выставка Федора Алексеева «Да что вы все обо мне знаете!»

Данная экспозиция хотя и ретроспективная, но не отображает в полном объёме всё многообразие бессмертного творчества автора. Василий Голубев, художник, стоявший у истоков творческого объединения «Митьки», представит в музее Артмуза проект-восклицание: риторическое и не требующее ответа.

Василий Голубев работает в достаточно редком жанре фигуративной живописи. Отличительной особенностью его картин является расположение их названий прямо на полотне – соединение пространства изображения и лаконичной, но ёмкой вербальной составляющей. Сам художник, обращаясь к этому своему приёму, называет себя «писателем на картинах». А по отзывам критиков, художник выступает в роли рассказчика, драматурга, создавая мизансцену, где развернут законченный сюжет и виртуозно собраны детали. Повседневность у Голубева так пропитана юмором и лиризмом, так узнаваема в образах и ситуациях, что вызывает у зрителя глубокий отклик и может служить отличным лекарством от эмоционального голода.

В первую очередь проект в Артмузе интересен ретроспективностью: на нем будет представлено большое собрание работ художника, который и без того уже более 35 лет занимается выставочной деятельностью: начало работы с Митьками (был членом группы с 1987 по 1999) ознаменовалось гравюрами «Митьки отдают свои уши Ван Гогу» и «Митьки отправляют Брежнева в Афганистан», которыми автор прославился. Позднее участвовал в выставках «Поднесение к Рождеству» (Государственный Эрмитаж), «Приглашение к обеду» (Государственный Русский Музей), «После Комикса» (Галерея «Эрарта») и десятках других в разных городах России. Сегодня его работы хранятся в собраниях Эрмитажа, Русского музея, Российской государственной и национальной библиотек, Государственного музея-заповедника «Царицыно» (Москва), Музея нонконформистского искусства, в частных коллекциях в России и за рубежом, в том числе – в коллекциях первых лиц страны.

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ

ДА ЧТО ВЫ ВСЕ ОБО МНЕ ЗНАЕТЕ!

4 июня – 1 сентября 2022

Вернисаж 9 июня (чт) в 19-00 (в присутствии автора)

Галерея «Бизнес-арт», 3 этаж

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