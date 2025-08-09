Петербург готовится к зиме: закупка соли на 800 млн. рублей

«Питерец.ру» сообщает, что Санкт-Петербург активно готовится к предстоящему зимнему периоду, планируя масштабную закупку соли для обработки городских улиц в борьбе с гололедицей. Общая сумма, которую город готов выделить на приобретение реагентов, приближается к 800 млн. руб. Поставщики будут определены в рамках конкурсных процедур.

Городские власти намерены заключить два отдельных контракта на поставку соли. Первый конкурс, объявленный Комитетом по государственному заказу Петербурга, предусматривает контракт на сумму, превышающую 615,5 млн. руб. Согласно техническому заданию, к закупаемой соли предъявляются строгие требования. В частности, содержание хлористого натрия в химикате должно быть не менее 97%, что обеспечит максимальную эффективность плавления льда и минимизацию негативного воздействия на дорожную инфраструктуру. Вторая закупка, инициированная АО «Коломяжское», направлена на приобретение экологически чистой соли. Важным условием контракта, оцениваемого в 180 млн. руб., является безопасность реагента для здоровья людей и окружающей среды.

Несмотря на звучавшие ранее предложения о сокращении использования реагентов при уборке городских территорий, городские власти продолжают делать ставку на соль, считая ее наиболее эффективным средством в борьбе с гололедицей. По мнению чиновников, на сегодняшний день у соли нет достойных альтернатив, способных обеспечить безопасность движения в зимних условиях.

Стоит отметить, что в минувший зимний сезон Петербург закупил в полтора раза больше соли, чем годом ранее, что свидетельствует о серьезном отношении города к зимней безопасности.