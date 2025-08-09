ента новостей

10:03
Сюрприз под асфальтом: в Ленобласти обнаружили историческую мостовую
09:52
Петербург готовится к зиме: закупка соли на 800 млн. рублей
09:42
Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске: что известно?
09:31
Петербург отмечает День окончания Ленинградской битвы: поздравление Беглова
20:42
Петербургский шахматист Максим Матлаков в 5-м туре «Qounaev Cup» сыграл вничью и занимает 9-е место, а в четвёрку лидеров турнира входит Алексей Гребнев
20:16
Команда Санкт-Петербурга победила сборную Краснодарского края в шахматном финале 6-й летней молодёжной Спартакиады со счётом 3:1
13:35
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом итальянском просвете Эрмитажа
13:27
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону финал турнира в Торонто в трёх сетах
13:04
В Сестрорецке состоится очередной Большой семейный фестиваль
11:59
Выставка «Страна тигра»
11:47
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
11:25
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
11:06
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
10:28
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
10:27
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
10:24
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
10:21
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»
10:13
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
09:53
Петербург расширяет сеть уличных урн
09:45
Петербургские застройщики готовятся к сокращению штата из-за падения продаж
22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
22:53
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева
22:13
Российский теннисист Карен Хачанов одолел фаворита турнира в Торонто Александра Зверева и сыграет в финале с Беном Шелтоном
13:15
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
Петербург готовится к зиме: закупка соли на 800 млн. рублей

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
spb.kp.ru
В преддверии зимы Санкт-Петербург намерен потратить около 800 млн. руб. на закупку антигололедной соли. Город планирует заключить два контракта с поставщиками реагентов

«Питерец.ру» сообщает, что Санкт-Петербург активно готовится к предстоящему зимнему периоду, планируя масштабную закупку соли для обработки городских улиц в борьбе с гололедицей. Общая сумма, которую город готов выделить на приобретение реагентов, приближается к 800 млн. руб. Поставщики будут определены в рамках конкурсных процедур.

Городские власти намерены заключить два отдельных контракта на поставку соли. Первый конкурс, объявленный Комитетом по государственному заказу Петербурга, предусматривает контракт на сумму, превышающую 615,5 млн. руб. Согласно техническому заданию, к закупаемой соли предъявляются строгие требования. В частности, содержание хлористого натрия в химикате должно быть не менее 97%, что обеспечит максимальную эффективность плавления льда и минимизацию негативного воздействия на дорожную инфраструктуру. Вторая закупка, инициированная АО «Коломяжское», направлена на приобретение экологически чистой соли. Важным условием контракта, оцениваемого в 180 млн. руб., является безопасность реагента для здоровья людей и окружающей среды.

Несмотря на звучавшие ранее предложения о сокращении использования реагентов при уборке городских территорий, городские власти продолжают делать ставку на соль, считая ее наиболее эффективным средством в борьбе с гололедицей. По мнению чиновников, на сегодняшний день у соли нет достойных альтернатив, способных обеспечить безопасность движения в зимних условиях.

Стоит отметить, что в минувший зимний сезон Петербург закупил в полтора раза больше соли, чем годом ранее, что свидетельствует о серьезном отношении города к зимней безопасности.

