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Питерец.ру » Культура » Экскурсия «Гляди - Горький!» доступна по Пушкинской карте

Экскурсия «Гляди - Горький!» доступна по Пушкинской карте

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
museum-xxvek.ru
Новая пешеходная экскурсия «Гляди – Горький!» Литературного музея «ХХ век» подключилась к проекту «Пушкинская карта».

Новая пешеходная экскурсия «Гляди – Горький!» Литературного музея «ХХ век» подключилась к проекту «Пушкинская карта».

Литературная прогулка проходит в центре Петербурга по  Невскому проспекту. В  центре внимания экскурсантов окажутся места, связанные с  жизнью и  творчеством Максима Горького. Как встретила столица знаменитого писателя в  1899 году, как реагировала мировая общественность на его арест, когда Горького стали называть негласным министром культуры Петрограда?

Литературный музей «ХХ век» собрал истории, связывающие Максима Горького и  Петербург, в рамках Фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте». В этом году фестивальная программа приурочена к 155-летию со дня рождения М.Горького.

Ближайшие экскурсии запланированы на 29 июня, 21 июля. Продолжительность 1,5 часа, 12+. Начало экскурсии - Невский пр., 71 , у метро «Маяковская»; окончание - Писательский дом, наб. канала Грибоедова, 9. Билеты на сайте музея.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Государственный литературный музей «ХХ век»
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