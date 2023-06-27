Экскурсия «Гляди - Горький!» доступна по Пушкинской карте

Новая пешеходная экскурсия «Гляди – Горький!» Литературного музея «ХХ век» подключилась к проекту «Пушкинская карта».

Литературная прогулка проходит в центре Петербурга по Невскому проспекту. В центре внимания экскурсантов окажутся места, связанные с жизнью и творчеством Максима Горького. Как встретила столица знаменитого писателя в 1899 году, как реагировала мировая общественность на его арест, когда Горького стали называть негласным министром культуры Петрограда?

Литературный музей «ХХ век» собрал истории, связывающие Максима Горького и Петербург, в рамках Фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте». В этом году фестивальная программа приурочена к 155-летию со дня рождения М.Горького.

Ближайшие экскурсии запланированы на 29 июня, 21 июля. Продолжительность 1,5 часа, 12+. Начало экскурсии - Невский пр., 71 , у метро «Маяковская»; окончание - Писательский дом, наб. канала Грибоедова, 9. Билеты на сайте музея.